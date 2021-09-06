المجلس العسكرى فى ميانمار يوافق على وقف إطلاق النار لتوزيع المساعدات

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، قال إريوان يوسف، مبعوث رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى ميانمار، إن الحكام وافقوا على وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أنه "اقترح وقف إطلاق النار فى مؤتمر عبر الهاتف مع وزير الخارجية وونا ماونغ لوين، وأن الجيش وافق على ذلك".
وقال إريوان: "هذا ليس وقفاً سياسياً لإطلاق النار. هذا وقف لإطلاق نار لضمان سلامة وأمن العاملين فى المجال الإنسانى" ليوزعوا المساعدات بأمان.
وتسعى الرابطة منذ انقلاب ميانمار الذى وقع فى فبراير الماضى، إلى إنهاء العنف فى ميانمار، حيث قُتل المئات، وفتح حوار بين الحكام العسكريين وخصومهم.
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