أمين عام منظمة العمل العربية: مصر واحة السلام والأمن وحاضنة للعرب

جدة - نرمين السيد - وأشار "المطيرى"، خلال كلمة له بالمؤتمر، أن مصر واحة السلام والأمان، حاضنة العرب على مر العصور والزمان، مطالبا جميع المشاركين فى المؤتمر أن يتلمسوا عظمة التاريخ وروعة النهضة الحضارية الحديثة، ويشهدوا قفزات مصر التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى مسارها نحو التنمية المستدامة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو صانع النهضة الحضارية الحديثة فى مصر وله أسمى عبارات الشكر والتقدير، لرعايته أعمال الدورة السابعة والأربعين لمؤتمر العمل العربى، معبرًا عن الشرف العظيم للكلمة التى افتتح الرئيس السيسى بها أعمال المؤتمر، والذى يؤكد حرص مصرَ وقيادتها الحكيمة الدائم على دعم مسيرة العمل العربى المشترك.

كما أشار "المطيرى" إلى الأوقات العصيبة التى واجهت الوطن العربى جراء جائحة كورونا، قائلاً: "فقدنا الكثير من الأرواح والوظائف وساعات العمل، فازدادت معدلات البطالة والتعطل عن العمل، وتسببت جائحة كورونا بتراجع أو انعدام المداخيل وخسائر كبيرة فى قطاع الأعمال، وتحدت مكتسبات العمال والتى هى حصيلة عقود من النضال والكفاح، فكانت أشد قسوة على أكثر الفئات حرماناً وهشاشة وخاصة فى القطاع غير المنظم والمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر".

وأشاد بما بذلته حكومات دولنا العربية للاستجابة لهذه الجائحة والتخفيف من تبعاتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية من خلال الحِزَم والبرامج التحفيزية ودعم المؤسسات والوظائف والدخول وحماية صحة وسلامة العاملين وأفراد المجتمع، مثمناً تفعيل آليات الحوار الاجتماعى البنّاء بين أطراف الإنتاج على المستوى الوطنى، مؤكداً على أهمية اغتنام فرصة انعقاد المؤتمر لتوطيد العلاقات العربية وتعزيز التعاون والشراكات لإعادة البناء بشكل أفضل وتحقيق التعافى المستدام من آثار هذه الجائحة.

كما نوه مدير عام منظمة العمل العربية إلى الجهود التى بذلتها منظمة العمل العربية لضمان استمرارية العمل وتقديم الدعم والمشورة خدمة لأطراف الإنتاج فى الدول العربية خلال هذه الأزمة، من دراسات وتقارير وعقد الندوات والورش والدورات التدريبية عبر المنصات الالكترونية ورصد وتوثيق الاستجابات الوطنية والجهود الاستثنائية للحكومات العربية، وأطراف الإنتاج فى مواجهة الجائحة.

ودعى "المطيرى" إلى حشد الدعم الكامل لفلسطين والأراضى العربية المحتلة لمساعدتها على الخروج من هذه الأزمة الاستثنائية.