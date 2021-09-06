فيديوجراف.. قصة الهروب الكبير لـ6 أسرى فلسطينيين عبر النفق

جدة - نرمين السيد - وأعلن الجيش الإسرائيلى بدء عملية تمشيط واسعة، وسخرت قوات الأمن الإسرائيلى مروحيات وطائرات دون طيار للبحث عن 6 سجناء هربوا من سجن جلبوع عبر نفق حفروه فى زنزانتهم، وفق هيئة البث الإسرائيلية، مكان، التى شددت على الحرج الكبير الذى تسببت فيه العملية لأجهزة الأمن الإسرائيلية.
وتسببت العملية فى إحراج واسع لأجهزة الأمن الإسرائيلية، إذ فشلت مصلحة السجون الإسرائيلية فى كشف حيلة استمرت فترة طويلة.
واكتشف مزارع إسرائيلى الحفرة خارج السجن، فأبلغ السلطات ظنًا بأن الحفرة استخدمت فى عمليات سرقة، فتبين أنها منفذ للهروب من سجن جلبوع. ولم تعقب مصلحة السجون الإسرائيلية على الحادث، واكتفت بإعلان بدء التحقيق.
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