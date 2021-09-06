جدة - نرمين السيد - حذر مدير المعهد الأمريكى للأمراض المعدية، أنتونى فاوتشى، من أن المستشفيات فى الولايات المتحدة تقترب من طاقتها الاستيعابية القصوى، مع استمرار انتشار فيروس كورونا، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وقال فاوتشى لشبكة "CNN" إنه "قريبا سيتعين على المسؤولين اتخاذ قرارات بشأن من سيحصل على سرير فى وحدة العناية المركزة"، مؤكدا "أننا فى وضع خطير، وفى وقت قريب سيكون علينا اتخاذ بعض الخيارات الصعبة للغاية". وأضاف: "أفضل طريقة لمنع العاملين فى مجال الرعاية الصحية من الاضطرار إلى اتخاذ تلك الخيارات الصعبة هى القيام بكل ما يمكننا القيام به لمنع الإصابات الجديدة"، مشيرا إلى أهمية ارتداء الكمامة، لكنه أكد أن "التطعيم هو الطريقة الأفضل" لخفض حالات الاستشفاء فى المستشفيات. ووفقا لبيانات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية فإن 79.83% من أسرة العناية المركزة فى البلاد مشغولة من قبل مرضى كورونا، مبينة أن ثمانى ولايات 90% من أسرة العناية المركزة فيها مشغولة من مرضى كورونا، وهى ألاباما وجورجيا وتكساس وأركنساس وفلوريدا وميسيسيبى ونيفادا وكنتاكى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فاوتشى يحذر من اقتراب المستشفيات الأمريكية من طاقتها الاستيعابية القصوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.