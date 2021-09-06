كيفية التسجيل الإلكتروني في دعم سند محمد بن سلمان 1443، تشهد محركات البحث جوجل بحثاً كثيراً عن طريقة التسجيل بالخطوات في الدعم المالي المُقدم من ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، فقد تولي ولي العهد مساندة تنفيذ برنامج الدعم الخاص للأفراد المقبلين علي الزواج من خلال مبادرة “سند الزواج” التي من خلالها يتم تقديم الدعم لحديثي الزواج من جميع الأفراد الغير قادرين علي تدبير مصروفات الزواج، بالإضافة الي الأفراد الأيتام من ذوي الظروف الخاصة بالإضافة الي الأشخاص من ذوي الإعاقة نظراً لان هذه الفئات هي الفئات التي لها أولوية خاصة من جانب البرنامج، ويأتي ذلك الدعم كامتداد طبيعي لمساندته المستمرة لجميع الفئات الأكثر احتياجاً، ومساعدة الشباب السعودي علي تحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم، واليكم كيفية التسجيل الالكتروني في دعم سند محمد بن سلمان 1443.

شروط التسجيل الإلكتروني في دعم سند محمد بن سلمان 1443

يدعم البرنامج التسجيل الإلكتروني في دعم محمد بن سلمان للفئات التي تعد في حاجة ضرورية للحصول علي مثل هذه المساعدات، ولكن يدعم البرنامج التسجيل بشرط توافر الشروط التالية في أي شخص يرغب في التسجيل في دعم محمد بن سلمان:

يجب أن يكون الزوج والزوجة من الأفراد السعوديين. ألا يتعدى عمر الشخص عن سن الأربعين. يجب أن يكون عمر الزوجة لا يقل عن 18 عام، وكذلك عمر الزوج يجب ألا يقل عن 21 عام. قيمة المهر النقدي الخاص بالزوجة يجب أن لا يتعدى عن 50 ألف ريال. ألا تتعدي قيمة الراتب الخاص بالزوج عن مبلغ 4000 ريال. أن يكون المتقدم للحصول على قيمة دعم سند هي أول مرة سيتزوج بها. يجب علي الزواج إتمام دورة الوعي المالي المحددة والوصول الي تحقيق درجة لا تقل عن 60%.

كيفية تسجيل المواطن للحصول علي المساعدة المالية من سند؟

يتوفر لكل مواطن يشعر بأنه الي احتياج شديد للحصول علي هذه المساعدة، أن يقوم بالتسجيل في برنامج سند من خلال الدخول علي موقع التسجيل التالي برنامج سند المالي، ومن خلال الموقع السابق يقوم كل مواطن بتسجيل طلب المساعدة الخاص به بالخطوات التالية: