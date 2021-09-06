حساب المواطن يوضح سبب تجميد حساب المستفيد وضوابط حساب المواطن

حساب المواطن يوضح سبب تجميد حساب المستفيد بعد شكوة احد المستفيدين فى عدم حصوله على الدعم وذلك بسبب عدم تصحيح البيانات وتقديم الاعتراض في الفترة المسموح بها، حيث قام حساب المواطن بتوضيح الضوابط والتعديلات الجديدة التي التي شملت الفرد المستقل، وقد أتاح برنامج حساب المواطن للمستفيدين منة وذلك بالاعتراض على مبلغ الدعم من الدفعة وقد تم فتح باب استقبال طلبات الاعتراض المقدمة من المستفيدين المسجلين عبر منصته الإلكترونية، ويعمل حساب المواطن على تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن المبادرات لذوي الدخل المنخفض والمحدود ويتم توزيع الدعم لمستحقيه الفعليين من خلال صرف بدلات نقدية للأسر المؤهلة وذلك بعد التسجيل فى حساب المواطن.

حساب المواطن يوضح سبب تجميد حساب المستفيد

وذلك لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوماً، فقد تم إيقاف الحساب بالبرنامج وتم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن، وقد أكد حساب المواطن أنه في حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح عنه.

يتم تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق. تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م. إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّ 18 عاما أو أكثر. تقديم أحد الإثباتات من عقد إيجار موحد من منصة إيجار أو صك ملكية السكن أو مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم. اضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. يُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل. أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية. يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون. توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة. اعتماد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

ضوابط برنامج حساب المواطن الجديدةشروط الأهلية لبرنامج حساب المواطن