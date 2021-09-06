إصابات كورونا يتجاوز 220.6 مليون عالميا
تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم عتبة 220.6 مليون حالة، بحسب آخر الإحصائيات العالمية الصادرة صباح اليوم الإثنين.
وأظهرت أحدث بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 220 مليونا و650 ألفا و 663 حالة.
كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 4 ملايين و567 ألفا و131 حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا.
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