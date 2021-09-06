مسلحون بالمناجل يقتلون 30 شخصا فى الكونغو

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤولون لوكالة "رويترز" إن المسلحين الذين يشتبه بأنهم أعضاء فى حركة "القوات الديمقراطية المتحالفة"، التى تستلهم نهج الإسلاميين المتشددين، هاجموا قرية ماكوتانو بشمالى مدينة أويتشا فى إقليم كيفو الشمالى، فى ساعة مبكرة من صباح يوم السبت".

ووصف أحد سكان القرية، ويدعى مالييلو أوميونجا، الذى فقد ابنه، تفاصيل ما حدث لهما وقال إن "ابنه أيقظه عندما شن المتشددون الهجوم".

وأضاف عبر الهاتف: "أخذت بعض الوقت للنهوض من فراشى، ولأنه كان فى عجلة من أمره، جرى ابنى وسقط فى كمين القوات الديمقراطية المتحالفة، مات ولدى، أما أنا فما زلت على قيد الحياة".

وقال كريستوف مونياندرو، من جماعة "اتفاقية احترام حقوق الإنسان" الكونغولية: "هذا دمار شامل، الناس يلوذون بالفرار فى كل مكان".

ولم تعلن أى جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال متحدث باسم الجيش الحكومى فى كونغو الديمقراطية إن قوات الجيش تعمل على تطهير المنطقة فى انتظار إجراءات أخرى.

وتتهم السلطات فى الكونغو الديمقراطية وجماعات حقوقية مسلحى "القوات الديمقراطية المتحالفة" بقتل مئات المدنيين، ردا فيما يبدو على هجمات الجيش ضدهم منذ أواخر 2019.