القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وعمان وموعد اللقاء في تصفيات مونديال قطر 2022

تحدد موعد مباراة السعودية وعمان ليكون منتصف الأسبوع الجاري، وستكون من أقوى مباريات تصفيات كاس العالم آسيا 2022 في قطر، وبعد لقاء المنتخب السعودي الأخير وفوزه وقد أصبح بالمركز الثاني بفارق الأهداف، ويليه المنتخب العماني بنفس عدد النقاط. ستكون المهمة صعبة أمام الفريقين لقوتهما، وسيكون المنتخب السعودي أمامه فرصة ضئيلة للفوز، لكن الأخضر قد عودنا علي الفوز وأنه لا يوجد مستحيل، لهذا سيكون اللقاء من أقوى المباريات ويمكننا متابعتها عبر قنوات السعودية الرياضية ssc التي نرفق لكم ترددها.

موعد مباراة السعودية وعمان الثلاثاء 7 سبتمبر

نوفر لكم توقيت مباراة عمان والسعودية اليوم في تصفيات كاس العالم آسيا 2021، نرفق لكم تفاصيل لقاء اليوم، حيث يلتقي أثنين من العمالقة وذلك ليكون موعد الماتش مساء يوم الثلاثاء 7 من سبتمبر 2021، والذي سينطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، كما سينطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وسيكون اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيكون في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، وسيكون اللقاء بتمام الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، كما سيكون بتمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت العراق وسوريا والأردن وفلسطين.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة عمان والسعودية اليوم

نتعرف معكم علي القنوات الناقلة لمباراة منتخب السعودية الآن. حيث تذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية. وقد خصصت المجموعة الجديدة القناة السابعة SSC7 لنقل مباراة السعودية وعمان، والتي نقلت من قبل مباراة السعودية وفيتنام.

تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة السعودية وعمان

تردد قناة SSC ستكون متاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط عبر التردد الآتي:

القمر عرب سات التردد 11747 / 12418 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 2/3

بهذا نكون قد تعرفنا علي توقيت المنتخب السعودي وعمان اليوم، بجانب معرفتنا تردد قنوات ssc الرياضية السعودية، لتكون ضمن مجموعة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وعمان في تصفيات كاس العالم 2021.