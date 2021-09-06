طريقة عمل البوظه العربية بالقشطه أو بوظه بكتاش بنكهة وطعم يختلف عن الآخرين

تحضير البوظة العربية بالقشطه أو ما تسمى بوز بكتاش تم تحضيرها منذ اقدم السنين مشهوره في جميع الدول العربية تتكون البوظة العربية من مكونات قليلة توفر لديكى في المطبخ من المستكه والحليب الطازج تتميز البوظه العربية بالطعم الرائع الطيب ممزوج بالفستق الحلبي سوف نوضح لكم طريقة البوظه العربية بالقشطه على أصولها من مكونات وطريقة التحضير. طريقة عمل البوظه العربية بالقشطه طريقة عمل البوظه العربية بالقشطه المكونات. 1 عبوة قشطه.

نصف كوب سكر ابيض.

2 كوب من الحليب المجفف.

ملعقة كبيرة من مسحوق السحلب البودر.

2 كوب من الماء البارد.

عدد 2 من مغلف كريمة الخفق.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

نحضر نصف كوب من الجوز المفروم.

نصف كوب من الفستق الحلبي المفروم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

1 ملعقة صغيرة من المستكه المطحونة. طريقة تحضير وصفة البوظه العربية بالقشطه نحضر وعاء نضع كل المكونات الأتية من الحليب المجفف ثم السحلب البودر والسكر وكريمة الخفق وماء الزهر والفانيليا و علبة القشطه والمستكه المطحونة. ثم يضاف عليهم الماء البارد و بالمضرب الكهربائي نخفق لمدة عشرون دقيقة حتى يصير قوام المزيج كثيف وثقيل. يضاف على المزيج الفستق الحلبي والجوز وتقلب المكونات معا باستخدام المضرب اليدوي حتى تمتزج المكونات ببعضها. تحضير قالب أو علبة مغلفة بورقة الزبدة و يرش عليها الفستق الحلبي بكثره. ويسكب مزيج البوظه و تغطى جيدا ثم يوضع في الثلاجة. تترك علبة البوظه في الثلاجة لمدة ثمان ساعات تتجمد. نأخذ القشطة من الثلاجة و تقطع وتقدم في أطباق التقديم و يرش من على الوجه الفستق والجوز. يمكن إضافة ماء الزهر أو ماء الورد إلي البوظه العربية ويمكن وضع المكسرات المشكلة وهذا حسب ما المفضل لديكم. طريقة عمل القشطه المنزلية نحضر ملعقة صغيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

5 ملاعق كبيرة من النشا.

3 أكواب من الحليب الطازج.

2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

كوب من الماء. طريقة تحضير القشطه المنزلية في وعاء يسكب الحليب الطازج ويوضع على النار ثم يضاف إليه الزبدة والفانيليا والسكر الى الحليب. تقلب جميع المكونات فوق النار جيدا حتى تذوب الزبدة وتختلط. يوضع النشا في وعاء يضاف إليه الماء مع التقليب الجيد بالمضرب اليدوي حتى يذوب النشا دون تكتلات. ثم يضاف خليط النشاء إلى الخليط السابق من الحليب وتقلب المكونات ببعضها مع الاستمرار في التقليب حتى يغلي المزيج. طريقة تحضير وصفة البوظه العربية بالقشطهطريقة عمل القشطه المنزليةطريقة تحضير القشطه المنزلية يرفع من على النار ويترك جانبا حتى يبرد تماما ثم توضع القشطه في وعاء وتحفظ في الثلاجة كي تبقى جاهزة للاستخدام في وقت لاحق. الوسوم

تحضير البوظة العربية بالقشطه أو ما تسمى بوز بكتاش تم تحضيرها منذ اقدم السنين مشهوره في جميع الدول العربية تتكون البوظة العربية من مكونات قليلة توفر لديكى في المطبخ من المستكه والحليب الطازج تتميز البوظه العربية بالطعم الرائع الطيب ممزوج بالفستق الحلبي سوف نوضح لكم طريقة البوظه العربية بالقشطه على أصولها من مكونات وطريقة التحضير. طريقة عمل البوظه العربية بالقشطه طريقة عمل البوظه العربية بالقشطه المكونات. 1 عبوة قشطه.

نصف كوب سكر ابيض.

2 كوب من الحليب المجفف.

ملعقة كبيرة من مسحوق السحلب البودر.

2 كوب من الماء البارد.

عدد 2 من مغلف كريمة الخفق.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

نحضر نصف كوب من الجوز المفروم.

نصف كوب من الفستق الحلبي المفروم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

1 ملعقة صغيرة من المستكه المطحونة. طريقة تحضير وصفة البوظه العربية بالقشطه نحضر وعاء نضع كل المكونات الأتية من الحليب المجفف ثم السحلب البودر والسكر وكريمة الخفق وماء الزهر والفانيليا و علبة القشطه والمستكه المطحونة. ثم يضاف عليهم الماء البارد و بالمضرب الكهربائي نخفق لمدة عشرون دقيقة حتى يصير قوام المزيج كثيف وثقيل. يضاف على المزيج الفستق الحلبي والجوز وتقلب المكونات معا باستخدام المضرب اليدوي حتى تمتزج المكونات ببعضها. تحضير قالب أو علبة مغلفة بورقة الزبدة و يرش عليها الفستق الحلبي بكثره. ويسكب مزيج البوظه و تغطى جيدا ثم يوضع في الثلاجة. تترك علبة البوظه في الثلاجة لمدة ثمان ساعات تتجمد. نأخذ القشطة من الثلاجة و تقطع وتقدم في أطباق التقديم و يرش من على الوجه الفستق والجوز. يمكن إضافة ماء الزهر أو ماء الورد إلي البوظه العربية ويمكن وضع المكسرات المشكلة وهذا حسب ما المفضل لديكم. طريقة عمل القشطه المنزلية نحضر ملعقة صغيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

5 ملاعق كبيرة من النشا.

3 أكواب من الحليب الطازج.

2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

كوب من الماء. طريقة تحضير القشطه المنزلية في وعاء يسكب الحليب الطازج ويوضع على النار ثم يضاف إليه الزبدة والفانيليا والسكر الى الحليب. تقلب جميع المكونات فوق النار جيدا حتى تذوب الزبدة وتختلط. يوضع النشا في وعاء يضاف إليه الماء مع التقليب الجيد بالمضرب اليدوي حتى يذوب النشا دون تكتلات. ثم يضاف خليط النشاء إلى الخليط السابق من الحليب وتقلب المكونات ببعضها مع الاستمرار في التقليب حتى يغلي المزيج. طريقة تحضير وصفة البوظه العربية بالقشطهطريقة عمل القشطه المنزليةطريقة تحضير القشطه المنزلية يرفع من على النار ويترك جانبا حتى يبرد تماما ثم توضع القشطه في وعاء وتحفظ في الثلاجة كي تبقى جاهزة للاستخدام في وقت لاحق.

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