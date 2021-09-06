بعد الإقالة.. صلاح يوجه رسالة لمدرب المنتخب حسام البدري

بعد ساعات من إقالة مدرب المنتخب المصري حسام البدري، وجه قائد المنتخب محمد صلاح، رسالة لمدربه السابق.

وبعد نتائج باهتة في افتتاح حملة المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة المدرب الوطني حسام البدري.

وكتب صلاح على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: " حابب أشكر الجهاز الفني السابق بقيادة الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون على الفترة اللي فاتت وأتمنى لهم كل التوفيق في اللي جاي".

وخاض صلاح مباراته الأخيرة تحت قيادة البدري، مساء الأحد، في لقاء مصر أمام الغابون، الذي انتهى بنتيجة 1-1.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد وجه الشكر في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد، إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة.

وحقق المنتخب المصري انتصارا صعبا بنتيجة 1-0 على أنغولا في القاهرة، قبل أن يتعادل مساء الأحد بنتيجة 1-1 أمام الغابون.