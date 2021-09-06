جونسون: تواجد القوات البريطانية فى أفغانستان جعلنا نشعر بالآمان

ووجه جونسون - فى كلمة ألقاها أمام مجلس العموم البريطانى ونقلتها قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - الشكر للقوات البريطانية على الشجاعة التى تحلت بها خلال الاستمرار فى إجلاء المواطنين البريطانيين والأفغان جوا عقب الهجوم الإرهابى الأخير الذى شهدته العاصمة "كابول".
من جهة أخرى، أوضح جونسون أن بلاده أطلقت بشكل رسمى برنامج لإعادة توطين اللاجئين الأفغان فى بريطانيا، من خلال توفير المسار الآمن والقانونى لما يقرب من 20 ألف أفغانى فى أوروبا خلال السنوات القادمة، بواقع 5 آلاف لاجئ أفغانى فى أول عام.
وقال "وفقا لهذا المخطط، فإننا سنعمل بكل تأكيد مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة على تحديد مستحقى المساعدة، كما فعلنا مع الفارين من الحرب فى سوريا"، مضيفا أن الأفغان الذين أتوا إلى المملكة المتحدة خلال عمليات الإجلاء البريطانية سيحصلون على تأشيرة إقامة مدتها خمس سنوات.
ولفت رئيس الوزراء البريطانى إلى أن بلاده ستضم إليها الأفغان العاملين فى منظمات المجتمع المدنى أو المستهدفين من قبل حركة طالبان بسبب دورهم فى الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان أو بسبب عرقهم أو ميولهم الجنسية أو ديانتهم.
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