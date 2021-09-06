زلزال بقوة 5.9 ريختر قرب سواحل تايوان

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان نشر على موقع الهيئة، تم رصد الزلزال على بعد 49.4 كيلومتر شرقى ساحل مقاطعة هوالين على عمق 41.7 كيلومتر.
ورصد مركز الزلازل الصينى، فى نفس الوقت، زلزالاً بقوة 5.2 ريختر على عمق 21 كيلومترًا.
ولم ترد أى معلومات عن الإصابات والخسائر المادية.
يذكر أن مقاطعة هوالين تشهد زلازل أكثر من باقى مناطق الجزيرة، وفى فبراير 2018 أودى زلزال بقوة 6.5 ريختر بحياة 16 شخصاً وإصابة 285 آخرين.
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