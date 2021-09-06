نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بالرقم المدني” ext-sshr.mocs.gov.om رابط متابعة حالة الطلب وظائف عمان وزارة العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ext-sshr.mocs.gov.om رابط متابعة طلب وظائف للمتقدمين لشغل الوظائف المتنوعة في القطاع الحكومي كما قامت وزارة العمل بالإعلان اليوم، حيث قامت الوزارة بإتاحة وتفعيل رابط يمكن للمتقدمين لطلب الوظائف الاطلاع للتعرف على عدد الوظائف المقبولة في كل بند من البنود المتنوعة، حسب التخصصات والشهادات، كما يمكن الدخول والاطلاع على حالة الطلب المقدم.

وزارة العمل في سلطنة عمان

حرصا من وزارة العمل في السلطنة على الفرد السعودي والشباب الخريجين وأصحاب المؤهلات والشهادات المتنوعة، قامت الوزارة بطرح العديد من الوظائف الشاغرة بالقطاع الحكومي والتي تطلبت التسجيل الإلكتروني في رابط وزارة العمل او تحديث بيانات المسجلين فيها من قبل، وكذلك طالبت الراغبين في الالتحاق بالوظائف المختلفة متابعة نشرات وإعلانات الوزارة على رابطها الرسمي على تويتر لمتابعة كل ما يورد عنها.

تحديث بيانات الباحثين عن العمل

قامت وزارة العمل منذ عدم أشهر بدعوة الشباب الخريجين من الباحثين عن العمل بتحديث بياناتهم على رابط وزارة العمل أو التسجيل الإلكتروني على رابط الوزارة في البحث عن العمل وذكر المؤهل الدراسي والعمر وسنة التخرج، وذلك لإتاحة وتوفير الفرص المناسبة لهم وأن تكون قاعدة البيانات لدى الوزارة هي الأحدث، بالمراجعة مع وزارة الداخلية.

ألية فرز طلبات المتقدمين

قامت الوزارة عبر الرباط الإلكتروني بالصفحة الرسمية للاستعلام عن حالة الطلب بشرح ألية فرز الطلبات المقدمة من الراغبين في العمل، وذلك بشرح أعداد الطلبات ونسب القبول، وأعلنت على صفحتها الرسمية كالتالي:

١- للوظائف التي يتم شغلها بمؤهل دراسي وتقييم بالامتحان تم اختيار عدد (٣٠) متقدم لكل شاغر حسب أقدمية الحصول على المؤهل الدراسي ، وفي حالة التساوي يؤخذ بمعيار الأكبر سنًا فالأسبق قيدًا وفقًا لقاعدة بيانات العمل.

٢- الوظائف التي يتم شغلها بمؤهل دراسي وتقييم بالمقابلة الشخصية تم اختيار عدد (١٠) متقدم لكل شاغر حسب أقدمية الحصول على المؤهل الدراسي ، وفي حالة التساوي فيؤخذ بمعيار الأكبر سنًا فالأسبق قيدًا وفقًا لقاعدة بيانات العمل.

٣- الوظائف التي لا يتطلب شغلها مؤهل دراسي وتقييم بالمقابلة الشخصية تم اختيار عدد (١٠) متقدم لكل شاغر حسب الأكبر سنًا وفي حالة تساوي عدد من المتقدمين يؤخذ الأسبق قيدًا وفقًا لقاعدة بيانات العمل.

الاستعلام على ext-sshr.mocs.gov.om رابط متابعة طلب وظائف