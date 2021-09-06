بالخطوات.. تقديم طلب إعفاء من قروض بنك التسليف 1443

تقديم طلب إعفاء من قروض بنك التسليف، من أهم الأمور التي يتم البحث عنها كثيراً، وخاصة من قبل الأشخاص الراغبين في الحصول على إعفاء من سداد الأقساط المتبقية من القرض، حيث تقدم الحكومة السعودية بالتعاون مع بعض البنوك لتوفير العديد من الخدمات والمساعدات لجميع المواطنين السعوديين، وتعد خدمة إعفاء من الأقساط من بنك التسليف والادخار من أهم الخدمات التي تقدم، وفقاً لبعض الشروط، وفي السطور التالية نقدم لكم الشروط والأوراق المطلوبة.

إعفاء بنك التسليف الجديد المقترضين من سداد القروض

من المتعارف عليه أن بنك التسليف من أهم وأكبر البنوك السعودية التي تقدم العدد من خدمات التمويل والاقتراض لجميع المواطنين، كما تقدم خدمة الإعفاء من سداد القروض للمستفيدين الحاصلين على القروض سابقا، ولكن وفقاً لبعض الشروط التي تم وضعها، والتي يجب الالتزام بها حتى يتم الموافقة على الإعفاء من سداد الأقساط، ويعد ذلك من أهم الخدمات المقدمة من وزارة العمل بالتعاون مع البنك، توفير عيشة كريمة لجميع المواطنين، وارتفاع مستوى المعيشة للجميع، ومن الجدير بالذكر أنه تم إرسال عدد كبير من الخطابات إلى خادم الحرمين الشريفين يتم الإعفاء من سداد باقي الأقساط مع شرح الأسباب التي تؤدي إلى عدم القدرة على السداد.

المستندات المطلوبة تقديم طلب إعفاء من قروض بنك التسليف

أوضح بنك التسليف والادخار عن إمكانية إعفاء سداد القروض للأشخاص المستفيدين من القروض، وعدم القدرة على السداد بسبب الحالة المادية العسيرة، لذلك تم التعاون بين حكومة المملكة والبنوك السعودية ليتم التسهيل على المواطنين الغير قادرين على سداد الأقساط المتبقية، ويتم ذلك من خلال الدخول إلى الموقع الخاص بالاستعلام الخدمات والقروض البنكية، عبر الرابط الخاص ببنك التسليف والادخار، حتى يتم الاطلاع على الشروط والأوراق والمستندات المطلوبة، وفيما يلي الأوراق التي يجب تقديمها:

صورة هوية المواطن.

إرفاق بيان مع طلب الإعفاء، ويشمل جميع البيانات الخاصة بعدم القدرة على السداد.

صورة من التقارير الطبية للمقترض، ويجب أن تكون حديثة.

التوقيع على الطلب.

وبعد ذلك يقوم الشخص المقترض بملء نموذج الإعفاء وكتابة كافة البيانات المطلوبة وإرسالها مع المستندات الموضحة بالأعلى إلى الديوان الملكي وإرسالها عبر البريد، وتتم متابعة الطلب عبر البريد كل يومين على الأقل، وتتم متابعة مسار الطلب من خلال وزارة المالية، إلى أن تقوم الوزارة بإبلاغ المتقدم أنه تم إرسال طلب الإعفاء إلى الديوان الملكي، ويأخذ المقترض رقم الطلب والمعاملة، وسيتم التواصل معك في حالة ورود أي رد من الديوان الملكي.

رابط تقديم طلب إعفاء من قروض بنك التسليف 1443

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين المقترضين من بنك التسليف عن رابط تقديم طلب إعفاء من قروض بنك التسليف 1443. والخطوات المطلوبة لإتمام طلب الإعفاء، ويمكنك من خلال الخطوات التالية تقديم طلب الإعفاء من سداد الأقساط المتبقية في بنك التسليف:-