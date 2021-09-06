موعد مباراة السعودية وعمان ضمن تصفيات كأس العالم 2022 وتردد القنوات الناقلة

موعد مباراة السعودية وعمان ضمن تصفيات كأس العالم 2022، حالة من الترقب والانتظار تملأ قلوب عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، لمتابعة مباراة الغد مع المنتخب العماني ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2021، والتي يخوض فيها المنتخب السعودي بكامل قواه وعزيمته من أجل تحقيق النصر، للصعود في قمة المجموعة، حيث تعتبر المباراة ضمن المباريات التي تخوضها السعودية وعمان في الجولة الثانية من المنافسات الخاصة بقارة آسيا، وبالتالي عبر موقع ثقفني الأخباري نوضح لكم موعد مباراة السعودية وعمان وتردد القنوات الناقلة لها.

موعد مباراة السعودية وعمان في مونديال 2022

تقام مباراة السعودية وعمان بعد محاولة المنتخب الأخضر في تحقيق الفوز الساحق، وذلك باعتباره واحد من أفضل المنتخبات في القارة الآسيوية، وذلك لامتلاكهم مجموعة قوية من اللاعبين إلي جانب مدربهم المميز، حيث تنطلق صفارة المباراة خلال يوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة علي أرضية ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وقد حصلت قناة ssc السابعة على حقوق بث المباراة بشكل حصري لجميع المتابعين من أنحاء العالم.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022

ويمكنكم الاستمتاع باحداث مباراة السعودية وعمان ضمن تصفيات كاس العالم قارة آسيا 2022، وذلك عبر تردد قناة ssc، وهي القناة السعودية الرياضية الناقل الحصري لأهم المباريات الخاصة ببطولة العالم لكرة القدم، بعد إنطلاقها في الأسابيع الماضية، لتقوم بتغطية خاصة لجميع الدوريات والبطولات العالمية بتقنية عالية الجودة hd، وذلك عبر منصة شاهد أو من خلال جهاز الاستقبال GOBX، أو من خلال ضبط جهاز الريسيفر الخاص بكم عبر الأحداثيات التالية.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على النايل سات

التردد 12523

معامل الاستقطاب راسي

معامل تصحيح الخطأ 3/4

معدل الترميز 27500

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

التردد 12418

معامل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022

ويجدر الإشارة إلي أداء اللاعب ماجد عبد الله هداف المنتخب السعودي، وذلك بعد أن حصل علي مجموع 6 أهداف في 6 مباريات أمام المنتخب العماني في تصفيات كأس امم آسيا 1984 في وقت سابق.