بأقل راتب أمتلك سيارتك بدون كفيل وبالتقسيط حتي 60 شهر

بأقل راتب أمتلك سيارتك بدون كفيل ، أحد برامج التمويل المتاحة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بمبالغ تمويلية كبيرة والتي من شأنها مساعدة العميل في امتلاك السيارة التي يرغب بها ، وذلك بأقل دخل شهري وبشروط سهلة وميسرة ، كما توفر الشركة للعملاء خيارات عديدة للسداد ، والتي من خلالها يستطيع العميل تقسيط مبلغ التمويل بأقساط شهرية مجدولة تتناسب مع راتبه الشهري ، وأتاحت شركة اليسر للإجارة والتمويل الفرصة للمواطنين المقيمين للاستفادة من هذا البرنامج بشروط سهلة وميسرة.

برنامج ميسر مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية. تمويل بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي. المواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً يمكنهم الاستفادة من برنامج تمويل السيارات المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية. تمويل بدون كفيل أو ضامن. توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل هذا البرنامج بهامش ربح تنافسي. لا يشترط أن يكون طالب التمويل من موظفي أحد الجهات المعتمدة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل ، للاستفادة من التمويل بدون كفيل. يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ القرض من خلال مدة سداد يمكن أن تصل حتي 60 شهر. توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء فرصة لجدولة الدفعات 24 شهر إضافي. تتيح الشركة لطالب التمويل إمكانية شراء السيارة التي يرغب بها ، من خلال شبكة شركات واسعة مع المعارض والوكالات داخل المملكة العربية السعودية. توفر الشركة أيضاً للعملاء إمكانية تمويل السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية.

طالب التمويل السعودي والمقيم أيضاً يمكنه أن يستفيد من تمويل شركة اليسر بدون كفيل ، وذلك بحد أدنى للعمر هو 21 سنة ، وبحد أقصي للعمر وهو 60 سنة. الدخل الشهري لطالب التمويل يجب أن يكون لا يقل عن 4000 ريال سعودي ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل. مدة الخدمة في الوظيفة يشترط أن تكون لا تقل عن 3 أشهر ، لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل شركة اليسر بدون كفيل. المواطن الموظف في القطاع العسكري يمكنه الاستفادة من برنامج تمويل السيارات المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل بدون كفيل وبالتقسيط حتي 5 سنوات.

أهم مميزات برنامج تمويل السيارات المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل بالمملكة العربية السعوديةشروط الاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية