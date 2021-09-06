تمويل شخصي سريع 300 الف ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

تمويل شخصي سريع 300 الف ريال بفترة تقسيط مرنة ومريحة قد تصل الي 60 شهر، حيث تقدم الشركة مبلغ مالي في صورة قروض وتمويلات لكافة عملائها للمواطن وأيضاً المقيم، فقد تقدم العديد من البنوك والشركات المتواجدة في المملكة تلك القروض بضامن أو من غير ضامن أو كفيل، وذلك من اجل دعم العملاء وتقديم لهم خدمات وعروض مميزة تفيدهم في تخطي خطوات حياتهم العملية، فهناك بعض البنوك تقدم منتجاتها وعروضها التمويلة للمواطنين السعوديين فقط وغير متاحة للمقيمين والوافدين في المملكة العربية السعودية، فقد نشرح لكم منتج لشركة موثقة ومضمونة وتابعة لمؤسسة النقد العربي تقدم تمويل 300 الف ريال بدون كفيل للمواطن والمقيم، ألا وهي شركة النايفات السعودية والتي تعتبر من اقوي الشركات التمويلية التي تقدم تمويلات بدون كفيل وبأطول فترة سداد تناسب العميل المقترض، أهم ما يميز التمويل أن تمويل إسلامي غير مخالف لحكام الشريعة الاسلامية.

تمويل شخصي 300 الف من شركة النايفات

تقدم شركة النايفات تمويل يبدأ من 10 الالاف ريال حتي 300 الف ريال، حيث تقدم الشركة التمويل بدون كفيل بشروط محددة، حيث تقدم الشركة التمويل تبعاً لضوابط الشريعة الاسلامية بفترة سداد طويلة من أجل التسهيل علي الشخص المقترض فترة سداده، كما يمكن للعميل الحصول علي قرض إضافي بعد سداد 20% من قيمة الأقساط، فقد يتم الحصول علي القرض بعد الدخول الي الرابط الرسمي لموقع شركة النايفات، وذلك بعد توافق تلك الشروط: