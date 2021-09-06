الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة بالمملكة 2021 يهتم الكثير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة السعودية بالبحث عن الخطوات الصحيحة التي تساعدهم في الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال الموقع التابع لوزارة الداخلية بالمملكة لمعرفة أهم الشروط المحددة لمعرفة موعد انتهاء الإقامة حتى يتمكنوا من تجديدها في الموعد المحدد لتجنب فرض الغرامات المالية من قبل الحكومة السعودية، لهذا سوف نقدم لكم من خلال السطور القادمة خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة:

تعتبر خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة للمقيمين داخل المملكة السعودية من أهم الخدمات التي يهتم بها جميع الوافدين إلى البلاد حتى يتمكنوا من التواجد داخل البلاد مع الالتزام ببعض الشروط المحددة، وبالتالي يهتم الجميع معرفة موعد انتهاء الإقامة من خلال منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة التي تساعد الجميع في إمكانية الاستعلام عن موعد انتهاء الإقامة وتجديدها.

خطوات الاستعلام عن انتهاء الإقامة:

سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة بخطوات سهلة وبسيطة بدون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية واليكم الخطوات كالآتي:

يمكنكم الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية بعد ذلك يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية للعمل وتقوم بالضغط على بوابة الأفراد ثم تقوم بالضغط على مستخدم جديد وتضيف رقم الإقامة الخاص بك.

بعد ذلك تقوم بتحديد التقويم سواء هجري أو ميلادي وكتابة تاريخ الميلاد وإضافة رمز التحقق ثم اضغط على التالي، وسوف تظهر أمامك صفحة يتواجد فيها جميع المعلومات الخاصة بـ انتهاء الإقامة بالتقويم الميلادي والتقويم الهجري.

استعلام عن انتهاء الإقامة عبر أبشر:

يمكنكم الاستعلام عن انتهاء الإقامة من خلال تسجيل الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية من خلال بعض الخطوات المحددة وهي كالآتي: