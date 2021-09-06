أخبار اليمن : قوى العدوان تصعد من خروقاتها في الحديدة وريفها

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قوى العدوان تصعد من خروقاتها في الحديدة وريفها

تصاعدت الخروقات اليومية لقوى العدوان في مدينة الحديدة وريفها، خلال 24 ساعة ماضية، حيث بلغت 505 انتهاكات للهدنة الأممية. قوى العدوان تصعد من خروقاتها في الحديدة وريفهاتصاعدت الخروقات اليومية لقوى العدوان في مدينة الحديدة وريفها، خلال 24 ساعة ماضية، حيث بلغت 505 انتهاكات للهدنة الأممية. وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجباية، و5 غارات للطيران التجسسي على حيس، وتحليق 35 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 والمدينة والدريهمي والجبلية وحيس والتحيتا. وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً 30 خرقاً مدفعياً لـ121 قذيفة و426 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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