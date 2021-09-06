الفنانة الشابة بسنت النبراوي تكشف عن خططها في عالم الفن

على النقيض من الدراما التليفزيونية متعددة الأجزاء مثل "رأفت الهجان"، و"ليالي الحلمية"، لجأ عدد من صناع الدراما إلى الأعمال متعددة القصص، بحيث يضم كل مسلسل نحو 6 حكايات بواقع 5 حلقات لكل حكاية.

ومن أحدث الأعمال في هذا السياق مسلسل "وراء كل باب" الذي يضم 6 حكايات بواقع 5 حلقات لكل قصة، ومنها قصة "رق الحبيب" التي تشارك في بطولتها الممثلة الشابة بسنت النبراوي.

رق الحبيب.. دراما إنسانية

وفي تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، كشفت الفنانة بسنت النبراوي كواليس مشاركتها في المسلسل، ضمن حكاية "رق الحبيب"، موضحة أنها تدور في إطار اجتماعي تشويقي فيه صعود وهبوط في المشاعر والأحاسيس، وتنتجه شركة سينرجي.

وأعربت النبراوي عن سعادتها بهذه التجربة، موضحة أن العمل جديد ومتميز، بالإضافة إلى أنها استمتعت بالعمل فيه بسبب الدراما ذات الطابع الإنساني، موضحة أن شخصية نشوى التي جسدتها في المسلسل أرقتها كثيرا، لأن لديها انفعالات ومشاعر متباينة ومتشابكة في كثير من الأحيان.

وأضافت أنها لم تكن قلقة عندما عرض عليها المسلسل، خاصة أنه عبارة عن 5 حلقات فقط، موضحة أنها سبق أن قامت بنفس التجربة في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مع الفنانة هنا الزاهد.

الابتذال ممنوع

وعن أعمالها القادمة أوضحت النبراوي: " أشارك في فيلم "عروستي" كضيفة شرف مع الفنانين جميلة عوض، أحمد حاتم، صابرين، وسيتم عرضه قريبا، كما تعاقدت على فيلم جديد سوف يبدأ تصويره في الفترة المقبلة، لكن غير مسموح لي بكشف تفاصيل عنه في الوقت الحالي".

إلا أنها أكدت على حرصها الشديد في التدقيق في أي عمل تشارك فيه، وأن تتابعت كل صغيرة وكبيرة حتى لا تهتز صورتها أمام جمهورها، كما شددت على حرصها على تجنب المشاركة في أي عمل يمكن أن يصنف تحت بند الابتذال أو الإساءة للعادات والتقاليد المصرية.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في أعمالها ضمن بطولات جماعية، مؤكدة أنها لا تستطع تحمل عبء البطولة المنفردة، فهذا الأمر يحتاج إلى خبرة ووقت طويلين، كما تقول.

أخيرا، عبرت عن حزنها للوعكة الصحية التي تعاني منها الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدة أنها تتمنى لها الشفاء العاجل لتعود لجمهورها الذي يحبها كثيرا.. موضحة أنها سبق أن شاركتها في مسلسل "اللي ملوش كبير"، وأنه كان من أحب الأعمال إلى قلبها.