نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي eservices.ssc.gov.jo وعلى تطبيقات الهاتف النقال في المقال التالي

عمر شويل - جدة ألية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بعد أن أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك ضرورة دخول المستفيدين من خدمات المؤسسة بضرورة تحميل وتحديث تطبيقها على الهواتف النقالة لديهم وذلك للحصول على البيانات والمعلومات الأحدث من المؤسسة مباشرة إلى المستفيدين.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

حيث قامت المؤسسة العامة للضمان في المملكة بدعوة مواطني المملكة، وخاصة المسجلين والمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي بضرورة تحديث بياناتهم على الهاتف النقال، وذلك حرصا من المؤسسة على الجمهور للاستفادة المباشرة من بيانات وإشعارات الوزارة، حيث أعلنت أن التطبيق الجديد على الهواتف يتناسب مع الأنواع المتعددة منها.

تطبيق الضمان الاجتماعي

دعت المؤسسة العامة للضمان المستفيدين من خدماتها وهي العوائل الفقيرة وأصحاب الدخل المنخفض الذين يحصلوا على دعم الخبز والصرف النقدي للدعم المادي، والشمول بجميع خدمات المؤسسة بضرورة تنزيل التطبيق الجديد لها حيث أعلنت أن الإصدار الجديد يتناسب مع جميع أنواع الهواتف بهدف التيسير في الدخول والبحث عن الأخبار لجميع المستفيدين مهما كانت أنواع الهواتف النقالة الخاصة بهم.

ألية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي eservices.ssc.gov.jo

أعلنت المؤسسة الألية التي يقوم بها المستفيدين ليقوم بتنزيل التطبيق بسهولة على الهواتف والتي تكون كالتالي:

يقوم المستفيدين بالدخول على متجر آب ستور APP Store على الهاتف النقال. يمكن أيضا الدخول على جوجل ستور. يتم اختيار تطبيق الضمان الاجتماعي الأردني. يقوم المستخدم باختيار خيار التحميل أو التحديث.

تصل إلى المستفيدين النسخة الأحدث من التطبيق والتي تتميز بالسرعة والسهولة، وإمكانية تنزيلها على جميع الهواتف النقالة مهما كانت نوعها، ويأتي ذلك حرصا من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني للتيسير على المستخدمين وخاصة أن معظمهم يكون من كبار السن والذين يصعب عليهم تغيير نوع الهاتف أو يكون التطبيقات القديمة صعبة عليهم، حيث يمكن لهم من الهاتف الدخول والاستعلام عن موعد صرف مقررات الضمان أو الأحقية، كما يتم متابعة طلبات المتقدمين بطلبات للحصول على الدعم، ويكون دعمك التكميلي أيضا ضمن خدمات الوزارة والذي تحرص على توصيل أخبار الصرف أو التحديث الخاص بالبيانات للمواطنين في وقت سريع.