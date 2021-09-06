عروض التمويل العقاري الجديد من البنك الأهلي ومعرفه المميزات وكيفيه الحصول عليها

عروض التمويل العقاري من اهم العروض التي تم إطلاقها حديثا في خلال الشهر الحالي لجميع المواطنين السعوديين. والتي تم الإعلان عن العروض عبر الصفحة الرسمية للبنك علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. كما تم الإعلان أيضا وحديثا عن عده عروض تم إطلاقها بالمملكة في خلال الشهر الحالي مثل عروض الأهلي علي تويوتا 2021 الجديدة في الشهر الحالي ومعرفه شروط العروض. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا عن عروض منتجات الأهلي التمويلية علي جميع المنتجات التمويلية في الشهر الحالي. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح العروض بالتفصيل مع توضيح اهم المميزات التي تم الإعلان عنها. مع كيفيه الحصول علي العروض بالتفصيل.

عروض التمويل العقاري

اعلن البنك عن عروضه الحديثة والتي شملت التمويل العقاري وذلك للعملاء الخاصين بتمويل الأفراد و العاملين في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي. كما شملت العروض عملاء الشركات الكبري والقطاع الخاص للشركات المعتمدة والغير معتمده للموظفين المحولة رواتبهم.

مميزات عرض تمويل الأهلي

كما أوضح البنك عن اهم المميزات التي يحصل عليها المستفيدين من العروض. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم عبر النقاط الأتية:

العروض بدون تحويل راتب وبدون رسوم أدارية وبدون رسوم تقييم أيضا.

يمكنك اختيار أرضك وبناء بيتك الخاص بك مع منتج تمويل الأرض والبناء.

يمكن تقديم طلب التمويل العقاري عن طريق تطبيق عقار الأهلي وامتلاك بيتك من الهاتف الشخصي بك. وذلك من خلال التصديق الرقمي وعدم زيارتك للفرع.

العروض متاحه لأصحاب المؤسسات الفردية.

يمكن الحصول علي التمويل حتي عمر 75 سنه.

تم تسهيل العروض ليكون عقد الوحدة السكنية تحت الإنشاء في خلا 24 ساعه.

أسعار مميزه ومنخفضه بمعدل نسبه سنوي تنافسي يبدأ من 3.78%.

الحصول علي خاصيه السماح من اصل مبلغ التمويل ولمده:

6 شهور علي منتج البناء الذاتي و منتج ارض وقرض وزاره الإسكان. 36 شهر علي منتج وحده تحت الإنشاء.

كيفيه الحصول علي عروض التمويل العقاري

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وكيفيه العروض وذلك عن طريق الذهاب إلي احد فروع البنك. أو التقديم الإلكتروني عبر اتباع الخطوات الأتية: