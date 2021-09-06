الهوية الرقمية وكيفيه تفعيلها عبر الجوال وهويه المقيم أيضا بالخطوات

الهوية الرقمية وكيفيه تفعيلها من اهم الأسئلة التي صار التساؤل عنها في الآونة الأخيرة. كما أعلنت عنها منصة ابشر أيضا وحديثا عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا وحديثا عن رخصه القيادة الرقمية وكيفيه الحصول عليها علي الجوال بكل سهوله. كما تم الإعلان أيضا وحديثا عن تسجيل القدوم عبر ابشر بدون تسجيل دخول بالمنصة ومعرفه الشروط لجميع للمستفيدين والتي تعتبر من اهم الخدمات الجديدة التي أطلقت حديثا. والآن سوف نقوم بشرح الهوية الرقمية وهويه المقيم أيضا. وكيفيه تفعيل كلا منهما علي الجوال بكل سهوله بالخطوات التي سنوضحها لكم من خلال المقالة الأتية.

الهوية الرقمية وكيفيه تفعيلها

أعلنت منصة ابشر عن الهوية الرقمية الجديدة والتي هي عباره عن مستند رقمي. يتم تفعيله علي الهاتف من خلال تطبيق وزاره الداخلية ابشر أفراد. كما تشمل الهوية اسم المستفيد باللغة العربية وباللغة الانجليزية أيضا ومكان تاريخ الميلاد بالإضافة إلي ذلك تاريخ انتهاء البطاقة بالتقويم الهجري والتقويم الميلادي. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن المستفيد من الخدمة وهو أي مواطن أو مواطنه لديهم بطاقه هويه وطنيه. كما تم الإعلان عن صلاحيه الشهادة وهي 3 اشهر ويجب علي المستفيد تجديدها بتسجيل الدخول مجددا وبعدها يتم تحديث الهوية.

خطوات تفعيل الهوية الرقمية

كما أعلنت منصة ابشر عبر صفحتها الرسمية عن طريقه وتفعيل الهوية عن طريق الجوال. والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية:

تحميل تطبيق ابشر أفراد ثم تسجيل الدخول بحسابك.

اختيار خدماتي ثم تحميل الهوية الرقمية.

وبعدها يتم الاطلاع علي بيانات البطاقة ثم التأكيد علي تحميل الهوية الرقمية.

هويه مقيم رقميه

بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة أيضا عن هويه المقيم الرقمية والتي تم إطلاقها من قبل المديرية العامه للجوازات وتحت إشراف وزاره الداخلية. كما تم توفير الخدمة من خلال تطبيق ابشر أفراد أيضا ويمكن للمقيم الحصول علي نسخه منها وتفعيلها علي الهاتف واستخدامها في أي وقت وبدون الحاجة للاتصال بالأنترنت. كما يمكن استخدامها أيضا في اجراءات الأثبات في أي جهه امنيه في حاله عدم وجود الهوية الأخري.

خطوات تفعيل هويه المقيم الرقمية

كما أعلنت المنصة عن طريقه وتفعيل الهوية الخاصة بالمقيم عن طريق الخطوات الأتية: