موعد مباراة السودان وغينيا بيساو الثلاثاء 2021/09/07 أعرف هنا القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

مباراة السودان وغينيا بيساو في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ينتظرها عشاق صقور الجديان على أحر من الجمر، للتعرف على شكل المنتخب وهل هو قادر على المنافسة على قمة المجموعة أم لا، خاصة أن أي نتيجة لهذه المباراة غير الفوز تعني أن السودان أصبح بعيد بنسبة 90%، عن المنافسة للوصول للمرحلة النهائية من التصفيات، بعد أن تلقى الهزيمة في الجولة الأولى من منتخب أسود الأطلسي المنتخب المغربي بهدفين دون رد، ليحتل المركز الأخير في المجموعة التاسعة بدون رصيد من النقاط، بينما منافس السودان في المباراة منتخب غينيا ببيساو فقد تعادل على ملعبه في الجولة الأولى مع منتخب غينيا بدون أهداف، وفيما يلي موعد المباراة والقنوات الناقلة وترتيب المجموعة قبل المباراة.مباراة السودان وغينيا بيساو بتوقيت الدول العربية
- 19.00 : بتوقيت غرينتش العالمي.
- 20.00 : بتوقيت المغرب، تونس، الجزائر.
- 21.00 : بتوقيت السودان، مصر، ليبيا.
- 22.00 : بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، البحرين، قطر، العراق، اليمن، سوريا، لبنان، الأردن.
- 23.00 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.
تصفيات أفريقا لكأس العالم بقطر 2022، تم تنظيمها بنظام تقسيم الفرق أل 40 التي وصلت للمرحلة قبل الأخيرة، إلي 10 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات، يتقابلان بنظام الذهاب والعودة، يتأهل الفريق صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلي المرحلة الإقصائية النهائية، والتي يتم تحديد من خلالها الفرق الخمس التي ستمثل القارة السمراء في المونديال العالمي.جدول ترتيب المجموعة التاسعة قبل مباراة السودان اليوم
|المغرب
|في المركز الأول برصيد 3 نقاط من الفوز على السودان
|غينيا
|المركز الثاني برصيد نقطة واحدة من التعادل مع غينيا بيساو
|غينيا بيبساو
|في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من التعادل مع غينيا
|السودان
|المركز الأخير في المجموعة بدون رصيد من النقاط بعد الخسارة من المغرب 2 صفر
|المباراة
|السودان * غينيا بيساو
|البطولة
|الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم
|الموعد والتوقيت
|الثلاثاء الموافق 2021/09/07 الساعة 21.00 بتوقيت الخرطوم، 22.00 بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|ملعب نادي الهلال بالخرطوم
|القنوات الناقلة
|قناة التلفزيون السوداني التردد الأرضي، قناة ألفيفا على اليوتيوب
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مباراة السودان وغينيا بيساو في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ينتظرها عشاق صقور الجديان على أحر من الجمر، للتعرف على شكل المنتخب وهل هو قادر على المنافسة على قمة المجموعة أم لا، خاصة أن أي نتيجة لهذه المباراة غير الفوز تعني أن السودان أصبح بعيد بنسبة 90%، عن المنافسة للوصول للمرحلة النهائية من التصفيات، بعد أن تلقى الهزيمة في الجولة الأولى من منتخب أسود الأطلسي المنتخب المغربي بهدفين دون رد، ليحتل المركز الأخير في المجموعة التاسعة بدون رصيد من النقاط، بينما منافس السودان في المباراة منتخب غينيا ببيساو فقد تعادل على ملعبه في الجولة الأولى مع منتخب غينيا بدون أهداف، وفيما يلي موعد المباراة والقنوات الناقلة وترتيب المجموعة قبل المباراة.مباراة السودان وغينيا بيساو بتوقيت الدول العربية
- 19.00 : بتوقيت غرينتش العالمي.
- 20.00 : بتوقيت المغرب، تونس، الجزائر.
- 21.00 : بتوقيت السودان، مصر، ليبيا.
- 22.00 : بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، البحرين، قطر، العراق، اليمن، سوريا، لبنان، الأردن.
- 23.00 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.
تصفيات أفريقا لكأس العالم بقطر 2022، تم تنظيمها بنظام تقسيم الفرق أل 40 التي وصلت للمرحلة قبل الأخيرة، إلي 10 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات، يتقابلان بنظام الذهاب والعودة، يتأهل الفريق صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلي المرحلة الإقصائية النهائية، والتي يتم تحديد من خلالها الفرق الخمس التي ستمثل القارة السمراء في المونديال العالمي.جدول ترتيب المجموعة التاسعة قبل مباراة السودان اليوم
|المغرب
|في المركز الأول برصيد 3 نقاط من الفوز على السودان
|غينيا
|المركز الثاني برصيد نقطة واحدة من التعادل مع غينيا بيساو
|غينيا بيبساو
|في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من التعادل مع غينيا
|السودان
|المركز الأخير في المجموعة بدون رصيد من النقاط بعد الخسارة من المغرب 2 صفر
|المباراة
|السودان * غينيا بيساو
|البطولة
|الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم
|الموعد والتوقيت
|الثلاثاء الموافق 2021/09/07 الساعة 21.00 بتوقيت الخرطوم، 22.00 بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|ملعب نادي الهلال بالخرطوم
|القنوات الناقلة
|قناة التلفزيون السوداني التردد الأرضي، قناة ألفيفا على اليوتيوب
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة السودان وغينيا بيساو الثلاثاء 2021/09/07 أعرف هنا القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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