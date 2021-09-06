سلفة مالية بقيمة 50000 ريال بدون ضمانات وبدون كفيل

تمويل سلفة بدون تحويل راتب وبدون كفيل، يرغب الكثير من المواطنين في الحصول علي تمويل سلفة التي يقدم بدون تحويل راتب وبدون كفيل لأنه يقدم بالعديد من التسهيلات عند تقديم العميل علي التمويل، كما انه يقدم بشروط ميسرة متساهلة وبتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية، وسوف نوضح اهم الشروط الواجب توافرها عند التقديم علي التمويل الشخصي.

شروط الحصول علي تمويل شخصي من منصة سلفة بدون تحويل الراتب الشهري

توفر منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي ولا يحتاج إلي تحويل الراتب الشهري، بقيمة 5000 ريال سعودي بشروط سهلة في اتخاذ الإجراءات، بفترة سداد طويلة تصل إلى خمس سنين علي أقساط شهرية مجدولة، فغلي نت يرغب في الحصول علي تمويل منصة سلفة عليه الدخول علي الموقع الرسمي لمنصة سلفة عبر الإنترنت ويضغط علي التسجيل علي التمويل الآن ويقوم بتسجيل جميع البيانات ومرافقة الأوراق المطلوبة، فإذا توافرت الشروط والاوراق المطلوبة يتم الموافقة علي التمويل بعد دقائق قليلة ، فعليك معرفة الشروط المطلوبة من منصة سلفة للحصول علي التمويل، والشروط كالتالي.

التمويل الشخصي من منصة سلفة متاح للمواطنين السعوديين. الدخل الشهري للمتقدم لا يقل عن 4000 ريال سعودي. لا بد أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام، ولا يتخطى عن 60 عام حتي يحصل علي التمويل. لا بد أن يكون عمل المتقدم لا يقل عن ثلاثة أشهر في القطاع الحكومي، وفي القطاع الخاص لا يقل مدة العمل عن سته أشهر حتي يتم الموافقة علي التمويل الشخصي. لا بد من توافر الشروط وتقديم الأوراق حتي يحصل المتقدم علي تمويل شخصي من منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية.

تمويل إسلامي متوافق مع الشريعة الإسلامية. تمويل شخصي بدون تحويل الراتب الشهري، بشروط سهلة وميسرة، بأقساط شهرية تصل إلي 60 شهر. تمويل شخصي بقيمة 5000 ريال سعودي، ويتم الموافقة علي التمويل في خلال دقائق قليلة في حالة توافر الشروط وتقديم الأوراق والمستندات. تتميز منصة سلفة بأنها تابعة لمؤسسة النقد الدولي. تمويل شخصي وفوري ويمكن الحصول علي تمويل أخر بعد سداد نصف التمويل الأول من منصة سلفة.

مميزات التمويل الشخصي من منصة سلفة