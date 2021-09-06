ضبط شخصين خطيرين جدا في الكرك

دوت الخليج :- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام انه في اطار الحملات الامنية لملاحقة الاشخاص المطلوبين وخاصة المصنفين بالخطرين جدا والمتوارين عن الانظار منذ فترات طويلة فقد حُدد مكان وجود شخصين مطلوبين ومصنفين بالخطرين جدا والمسلحين ومتوارين عن الانظار منذ سنوات بحق الاول ثمانية طلبات امنية ثلاثة منها بقضايا قتل وبحق الثاني ستة طلبات امنية ثلاثة منها ايضا بقضايا قتل.
وأكد الناطق الاعلامي انه وبعد تحديد مكان اختباء الشخصين المطلوبين في احدى مناطق محافظة الكرك جرت مداهمة المكان من قبل قوة امنية تمكنت من القاء القبض عليهما وسيتم بعد التحقيق معهما احالتهما لمصادر طلباتهما.
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