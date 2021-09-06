متحور جديد لكورونا يثير قلق الصحة العالمية
أكدت منظمة الصحة العالمية على ضرورة إجراء مزيد من البحوث على سلالة (مو) الجديدة لـ كوفيد 19 لمعرفة سبب مقاومتها لكل اللقاحات سارية المفعول.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المكتب الصحي في المنظمة القول: إن "المعلومات التي قدمها فريق العمل الخاص بتحور الفيروسات والتابع لمنظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن المناعة التي تم إنتاجها جراء التفاعل مع سلالات سابقة أو نتيجة حملات التطعيم السابقة قد تكون ضعيفة ضد سلالة (مو) لكن هذا الاستنتاج بحاجة إلى إجراء بحوث إضافية".
وأشارت المنظمة إلى أن سلالة (مو) من فيروس كورونا اكتشفت لأول مرة في يناير الماضي في كولومبيا وتم تسجيلها في أغسطس الماضي كسلالة جديرة بالاهتمام إذ أنها تمتلك بعض الطفرات التي يمكن أن تؤثر مستقبلاً على مناعة الإنسان.
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