وسط أزمة الزي والكتب.. مبادرات لإنقاذ العام الدراسي في لبنان

رغم السعر الجنوني للزي المدرسي، ترفض إدارات العديد من المدارس اللبنانية فكرة التخلي عنه. وحين تعجز عن فرضه على جميع الطلاب، كما جرت العادة في غالبية المدارس، يبلغ الأهل بأنه اختياري وبأنهم يستطيعون شراءه من السوق، إنما بشروط صارمة وبأسعار خيالية.

وإلى جانب أعباء الزي المدرسي وعلى بعد أيام قليلة من موعد العودة إلى المدارس ورغم كل الأزمات التي يعيشها لبنان، يبحث الطلاب عن كتبهم القديمة ليس لإنعاش ذاكرتهم قبيل انطلاق العام الدراسي، إنما لتبادلها مع زملاء لهم لمواجهة الغلاء الفاحش في أسعار الكتب التي حددتها العديد من دور النشر بالدولار الأميركي وباليورو باعتبارها مستوردة من الخارج.

وتبقى أسعار الكتب الشغل الشاغل للأهل مع بدء العام الدراسي لهذه السنة إذ تخطت أسعارها كلفة القسط التعليمي في العديد من المدارس لا سيما الخاصة منها.

وهذه الكتب كانت قد طبعت قبل استفحال الأزمة الاقتصادية وبيعت حينها على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، أما اليوم فقد تراجعت قيمة العملة اللبنانية لتلامس الـ20000 ليرة مقابل الدولار.

مبادرات فردية

ولمواجهة الأزمة الخانقة عمدت بعض المدارس الأسبوع الحالي لفتح أبوابها أمام لجان الأهل لأخذ المبادرات الفردية باستبدال الكتب فيما بين التلاميذ وكذلك الزي المدرسي خصوصاً للعائلات التي يصعب عليها تأمينه.

ففي مدرسة خاصة في شرق العاصمة بيروت وبإشراف لجنة الأهل، افتتح يوم الاثنين الماضي "بازار تبادل الكتب" مجانا وتحول ملعب المدرسة إلى جمع للأهل والتلامذة من مختلف الطبقات الاجتماعية، في ظاهرة جديدة من نوعها.

وقالت رائدة (والدة لأربعة تلاميذ) لموقع "دوت الخليج": "مبادرة جيدة سبق واعتدنا على إجرائها إنما بأسعار مخفضة، المبادرة أعطت فرصة للتبادل المجاني، وكنت سأدفع لكل ولد من أولادي مبلغاً يزيد عن مليون ونصف مليون ليرة لبنانية".

كما أوضحت ليلى (ولية أمر) أن المبادرة "وفرت 70 بالمئة من أسعار الكتب".

إلى جانب استبدال الكتاب المدرسي، كان لافتاً استبدال الزي المدرسي المفروض في معظم المدارس، حيث قامت مجموعة من الأمهات باستبدال الزي وفق المقاس المناسب بين أبنائها ورفاقهم دون مقابل مادي.

المطلوب حلول إستثنائية

بدورها، قالت المنسقة التربوية بولا نادر لـ"دوت الخليج": "مسؤوليتنا تعليم هذا الجيل للحفاظ على ما تبقى من إرث تعليمي طالما اشتهر به لبنان على مر الأجيال، وككل عام تعمد بعض لجان الأهل لمد يد العون خصوصاً في المدارس التي يصبح فيها الأهل أصدقاء بكل معنى الكلمة".

وأضافت: "بعض المدارس تعتمد في لبنان الزي الرسمي الذي صارت أسعاره خيالية، لذا علينا عدم إلزاميته للطلاب".

سوق لبيع الكتب

وفي المدارس الأجنبية والإرساليات الفرنسية وهي كثيرة في لبنان، وتدرس المنهجين الفرنسي واللبناني وتطلب مضاعفة بعدد الكتب، عمدت لجان الأهل أيضا إلى "مبادرات إلكترونية تفاعلية وجهود فردية وجماعية بين أهالي الطلاب، من خلال مجموعات "واتس آب" وصفحات فيسبوك أعلنت من خلالها عن تبادل للكتب والقرطاسية هربا من الدفع بالعملة الأجنبية".

وقال مازن خليل، والد أحد التلاميذ لـ"دوت الخليج": "قررنا البقاء في لبنان مع أولادنا وتسجيلهم في المدارس اللبنانية، نقوم بتبادل الكتب المدرسية بين طلاب المدرسة الواحدة كما بين بقية المدارس لتخطي الأزمة"، ودعا للقيام بتحرك سريع لإنشاء سوق للكتب يشبه المعرض لعدة أيام حتى لا يُستغل الأهل من قبل المكتبات".

أسعار خيالية

وكشف أحد أصحاب دور النشر في بيروت لـ"دوت الخليج" عن ارتفاع سعر الكتب للصف الأول الابتدائي مثلًا، من 350 ألف ليرة قبل الأزمة إلى مليونين و700 ألف ليرة حاليا، لأن طباعة الكتب ونشرها في لبنان تراجعت بنسبة 95 بالمئة في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار.

وقال مدير "الدار العربية" جهاد شبارو إن "تراجع مبيعات الكتب الجديدة بدأ مع ارتفاع سعر صرف الدولار"، عازياً تراجع نشر الكتب وارتفاع سعرها إلى ارتفاع سعر المواد أساسية التي تدخل في إنتاج الكتاب مثل الورق والحبر وهي تستورد بالدولار، إضافة إلى غياب الدعم المطلوب من مصرف لبنان ما رفع الأسعار 10 أضعاف تقريباً".