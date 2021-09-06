بيليه في المستشفى وسط قلق الجماهير.. والأسطورة يكشف السبب

أعلنت العديد من وسائل الإعلام المحلية الاثنين أن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه أدخل إلى المستشفى في ساو باولو منذ 6 أيام، بسبب مشاكل صحية ظهرت خلال الفحوصات الروتينية.
وأوضح موقع "جي 1" الإخباري أن بيليه (80 عاما) أدخل مستشفى ألبرت أينشتاين منذ 31 أغسطس.
في ذلك اليوم، نشر بطل العالم ثلاث مرات رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيها إنه "بصحة جيدة" ونفى الشائعات التي تفيد بأنه فقد وعيه.
وذكرت العديد من وسائل الإعلام البرازيلية أن "مشاكل صحية" اكتشفت خلال هذه الفحوصات، مما دفع الأطباء إلى إبقائه في المستشفى.
إعلان بيليه
من ناحيته، طمأن الأسطورة البرازيلي جماهيره، معلنا خضوعه لجراحة ناجحة لإزالة ورم في القولون.
وتدهورت صحة بيليه، في السنوات الأخيرة، وأدخل مرات عدة إلى المستشفى، كان آخرها في أبريل 2019 في باريس، بسبب التهاب حاد في المسالك البولية.
كما عانى بيليه في نوفمبر 2014 من التهاب حاد في المسالك البولية، اضطره لدخول غرفة العناية المركزة وخضع لغسيل الكلى، وسط قلق كبير حول العالم من احتمال وفاة اللاعب الذي يعد من الأبرز على مر التاريخ.
ولدى بيليه كلية واحدة فقط منذ كان لاعباً. وتسبب كسر إحدى الضلوع أثناء احدى المباريات بضرر في كليته اليمنى والتي تمت إزالتها في النهاية.
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