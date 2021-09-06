مصر تكشف آخر احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي

كشف البنك المركزي المصري، الاثنين، تفاصيل آخر احتياطياته من النقد الأجنبي في أغسطس المنصرم.

وقال البنك المركزي المصري احتياطيات النقد الأجنبي زادت إلى 40.672 مليار دولار في أغسطس من 40.609 مليار دولار في يوليو. وترتفع احتياطيات النقد الأجنبي منذ يونيو 2020، بعد أن تراجعت إلى نحو 36 مليار دولار من ما يزيد عن 45.5 مليار دولار، بسبب أثر جائحة فيروس كورونا.

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