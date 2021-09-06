قيس سعيد يحذر من "التسلل" للحرس الوطني

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من محاولات التسلل إلى الأسلاك الحيوية في الدولة، ومنها الحرس الوطني، وتوظيفها لصالح جهات معينة.

وأكّد الرئيس التونسي على وحدة الدولة، وعلى أن السيادة فيها للشعب، منبّها إلى أنه سيتمّ التصدّي بالقانون لكل محاولات التسلل إلى الأسلاك الحيوية في الدولة وتوظيفها لخدمة مصالح جهات معيّنة وذلك حتى تظلّ هذه المرافق عمومية وطنية للجميع على قدم المساواة.

وشدّد رئيس الجمهورية على أن منتسبي سلك الحرس الوطني مصدر فخر وإلهام لكلّ التونسيات والتونسيين، حاثا إياهم على أن يكونوا قدوة في كل خطوة في الطريق التي خطّها الشعب التونسي.

وكان سعيد قد أشرف صباح الإثنين، بثكنة الحرس الوطني بالعوينة، على موكب احياء الذكرى 65 لانبعاث سلك الحرس الوطني، بحضور السادة المكلّف بتسيير وزارة الداخلية وآمر الحرس الوطني وإطارات أمنية عليا.

وأشار رئيس الدولة إلى أنه حرص على المشاركة في احياء هذه الذكرى الخالدة اعترافا بالبطولات التاريخية لسلك الحرس الوطني وانجازاته المميّزة التي تعدّت الجوانب الأمنية لتشمل قطاعات ومجالات تدخّل أخرى غير تقليدية.