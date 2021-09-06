(فيديو) البطل الإماراتي عبد الله العرياني: هكذا حققت الذهب

أكد البطل الإماراتي في رياضة الرماية، عبد الله العرياني، الإثنين، أن حصوله على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب البارالمبية التي اختتمت في طوكيو، الأحد، تعني له الكثير، مؤكدا أن الإنجاز لم يأت من فراغ.

جاءت تصريحات العرياني على هامش استقبال البعثة الإماراتية في العاصمة أبوظبي، بعد عودتها من دورة الألعاب البارالمبية، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقال العرياني: "هذا الحدث يعني الكثير، لي شخصيات ولأفراد البعثة ولشعب الإمارات وقيادتها".

وأضاف: "النجاح وسط الجائحة بأضعاف الإنجاز (في الوقت الطبيعي)". إن هذا الإنجاز لم يأت من فراغ، فتكاتف الجميع واتباع الأنظمة التي وضعتها القيادة في وسط هذه الجائحة،ساعدت الرياضيين من أصحاب الهمم يتجاوزن هذه المرحلة الصعبة، ويصلون إلى طوكيو (...)".

وأضاف: "استطعنا الحصول على إنجاز يعتبر إنجاز مضاعف، ولدينا كأصحاب همم المزيد، ونأمل أن نحقق إنجازات أفضل".

ووجه شكره إلى القيادة الإماراتية التي وفرت كل شيء للاعبين من أصحاب الهمم في هذه الدورة.

وعن المنافسات المرتقبة، قال العرياني إن هناك ثلاثة أهداف يسعى إليها حاليا، وهي بطولة آسيا في الصين، وبطولة العالم في مدينة العين الإماراتية، بالإضافة إلى الاستعاد للألعاب البارالمبية المقبلة في 2024.

وكانت الإمارات على موعد مع ذهبيتها الأولى وميداليتها الثانية في دورة طوكيو على يد العرياني.

ونال العرياني الذهبية في منافسات مسابقة الرماية "سكتون 50 متر (هوائي)، راقد، 3 أوضاع".

وهذه الذهبية هي الثانية للعرياني نفسه في تاريخ مشاراكاته البارالمبية، حيث حصد ذهبيته الأولى في منافسات الرماية بالدورة البارالمبية التي أقيمت في لندن عام 2012، وهي أيضا ميداليته البارالمبية الخامسة حيث حصد 3 فضيات في دورة ريو دي جانيرو عام 2016.