بلينكن يناقش مع نظيره الكويتى جهود الإجلاء من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ناقش وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الاثنين، مع الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتى، جهود عبور المواطنين الأمريكيين الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان، معبرا عن شكره الكويت على شراكتها.





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