أبو الغيط يستقبل رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى والبيئى بالجزائر

جدة - نرمين السيد - وأفاد مصدر مسئول، بأن الأمين العام أشاد فى بداية اللقاء بالدور المهم الذى تلعبه الجزائر فى مختلف الملفات الإقليمية والدولية، كما أثنى على الإجراءات والمبادرات الأخيرة التى اتخذها الرئيس عبد المجيد تبون لتفعيل دور الدبلوماسية الجزائرية، مثمناً رغبة الجزائر الحقيقية فى استكمال مسار الإصلاحات الداخلية بالهدوء والحكمة المعتادين.

كما استمع إلى الإحاطة التى قدّمها "رضا تير" حول دور المجلس الاقتصادى والاجتماعى والبيئى بالجزائر بصفته أعلى هيئة حكومية مستقلة تعنى بإعداد الدراسات الاجتماعية والاقتصادية وتقييم السياسات الحكومية، وتقدم المشورة للحكومة فى مجالات عملها.

وأفاد المصدر بأن "رضا تير" وجه دعوة للأمين العام لحضور المنتدى الإفريقى للقطاع الخاص الذى ينظمه المجلس الاقتصادى والاجتماعى والبيئى بالتعاون مع الاتحاد الإفريقى وتحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر فى الجزائر العاصمة، كما عبّر عن رغبته فى إعادة تفعيل عمل رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المثيلة لها فى الدول العربية، التى تم انشاؤها فى الجزائر سنة 2015، وتضم فى عضويتها سبع دول، من خلال عقد المؤتمر الثانى لأعضائها خلال شهر نوفمبر القادم.

وأضاف المصدر فى هذا السياق، بأن أبو الغيط رحب بالدعوة وبالمبادرة، معبراً عن استعداد الجامعة التعاون فى كل ما من شأنه خدمة القضايا العربية.