جدة - نرمين السيد - أشرف التونسى قيس سعيّد، صباح اليوم على موكب إحياء الذكرى 65 لانبعاث سلك الحرس الوطنى، بحضور المكلّف بتسيير وزارة الداخلية وآمر الحرس الوطنى وإطارات أمنية عليا، مشددا على أن القانون سيطبق على الجميع.





وحسبما نشرت الرئاسة التونسية عبر "تويتر"، أشار سعيد إلى أنه حرص على المشاركة فى إحياء هذه الذكرى الخالدة اعترافا بالبطولات التاريخية لسلك الحرس الوطنى وإنجازاته المميّزة التى تعدّت الجوانب الأمنية لتشمل قطاعات ومجالات تدخّل أخرى غير تقليدية. وأكّد الرئيس التونسى على وحدة الدولة وعلى أن السيادة فيها للشعب، منبّها إلى أنه سيتمّ التصدّى بالقانون لكل محاولات التسلل إلى الأسلاك الحيوية فى الدولة وتوظيفها لخدمة مصالح جهات معيّنة وذلك حتى تظلّ هذه المرافق عمومية وطنية للجميع على قدم المساواة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. الرئيس التونسى: القانون سيطبق على الجميع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.