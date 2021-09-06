منصة روضتي تسجيل الدخول وآلية التسجيل الإلكتروني

منصة روضتي تسجيل الدخول يتم استخدامها للدخول إلى الحسابات الخاصة بأولياء الأمور أو الطلاب والخاصة بتلك المنصة التعليمية الإلكترونية التي تساعد على تطور العملية التعليمية ضمن رؤية المملكة 2030، وبمجرد تسجيل الدخول إلى منصة روضتي التعليمية يستطيع ولي الأمر والطالب الاستفادة من الخدمات التعليمية المقدمة من خلالها، وكذلك يستفيد الطلاب من منصة روضتي وزارة التعليم إمكانية عرض مقاطع الفيديو من خلال المنصة وكذلك الألعاب المختلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على منصة روضتي تسجيل الدخول. منصة روضتي تسجيل الدخول منصة روضتي تسجيل الدخول يتم استخدام منصة روضتي تسجيل الدخول سواء لحساب الطالب أو ولي الأمر من خلال الخطوات التالية: فتح تطبيق روضتي على الجوال الخاص بالمستخدم.

يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد إدخال البيانات المطلوبة يتم إدخال رمز التحقق الموجود بالتطبيق، ومن ثم النقر على كلمة تسجيل الدخول.

يقوم المستخدم بالتوجه إلى الصفحة الرئيسية ومن ثم يسمح له باستخدام كافة الخدمات التي تم توفيرها من قبل المنصة. تسجيل الدخول للروضة الافتراضية مدرستي تسجيل الدخول للروضة الافتراضية مدرستي تم إتاحة إمكانية تسجيل الدخول إلى منصة روضتي من خلال منصة مدرستي عبر إتباع الخطوات التالية: يقوم المستخدم بالتوجه إلى الصفحة الرسمية لمنصة مدرستي.

التوجه إلى أيقونة الدخول إلى الروضة الافتراضية.

يقوم بعد ذلك المستخدم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وبعدها يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

بمجرد تسجيل الدخول يتم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية والبدء في استخدام الخدمات المتوفرة عبر المنصة. خطوات التسجيل في منصة روضتي الافتراضية خطوات التسجيل في منصة روضتي الافتراضية ينبغي للراغبين في الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال منصة روضتي إنشاء حساب خاص بهم على المنصة على أن يكون هذا الحساب خاص بولي أمر الطالب، ومن ثم يقوم ولي الأمر بإنشاء حساب للطالب وتفعيله من خلال حسابه السابق إنشائه، وللتسجيل يتم إتباع الخطوات التالية: فتح تطبيق روضتي على الجوال.

النقر على كلمة إنشاء حساب جديد.

يتم طلب بعض رقم هوية ولي الأمر وكذلك بعض بيانات الطالب، ومن ثم الضغط على كلمة التالي.

يتم كتابة كافة البيانات الخاصة بولي الأمر.

بعدها يتم اختيار كلمة المرور وإعادة كتابتها مرة أخري.

يقوم ولي الأمر بكتابة الجوال الخاص به، وكذلك البريد الإلكتروني.

الضغط على كلمة تسجيل، ومن ثم يتم البدء في تسجيل بيانات الطفل كاملة وحفظ البيانات. الوسوم

منصة روضتي تسجيل الدخول يتم استخدامها للدخول إلى الحسابات الخاصة بأولياء الأمور أو الطلاب والخاصة بتلك المنصة التعليمية الإلكترونية التي تساعد على تطور العملية التعليمية ضمن رؤية المملكة 2030، وبمجرد تسجيل الدخول إلى منصة روضتي التعليمية يستطيع ولي الأمر والطالب الاستفادة من الخدمات التعليمية المقدمة من خلالها، وكذلك يستفيد الطلاب من منصة روضتي وزارة التعليم إمكانية عرض مقاطع الفيديو من خلال المنصة وكذلك الألعاب المختلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على منصة روضتي تسجيل الدخول. منصة روضتي تسجيل الدخول منصة روضتي تسجيل الدخول يتم استخدام منصة روضتي تسجيل الدخول سواء لحساب الطالب أو ولي الأمر من خلال الخطوات التالية: فتح تطبيق روضتي على الجوال الخاص بالمستخدم.

يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد إدخال البيانات المطلوبة يتم إدخال رمز التحقق الموجود بالتطبيق، ومن ثم النقر على كلمة تسجيل الدخول.

يقوم المستخدم بالتوجه إلى الصفحة الرئيسية ومن ثم يسمح له باستخدام كافة الخدمات التي تم توفيرها من قبل المنصة. تسجيل الدخول للروضة الافتراضية مدرستي تسجيل الدخول للروضة الافتراضية مدرستي تم إتاحة إمكانية تسجيل الدخول إلى منصة روضتي من خلال منصة مدرستي عبر إتباع الخطوات التالية: يقوم المستخدم بالتوجه إلى الصفحة الرسمية لمنصة مدرستي.

التوجه إلى أيقونة الدخول إلى الروضة الافتراضية.

يقوم بعد ذلك المستخدم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وبعدها يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

بمجرد تسجيل الدخول يتم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية والبدء في استخدام الخدمات المتوفرة عبر المنصة. خطوات التسجيل في منصة روضتي الافتراضية خطوات التسجيل في منصة روضتي الافتراضية ينبغي للراغبين في الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال منصة روضتي إنشاء حساب خاص بهم على المنصة على أن يكون هذا الحساب خاص بولي أمر الطالب، ومن ثم يقوم ولي الأمر بإنشاء حساب للطالب وتفعيله من خلال حسابه السابق إنشائه، وللتسجيل يتم إتباع الخطوات التالية: فتح تطبيق روضتي على الجوال.

النقر على كلمة إنشاء حساب جديد.

يتم طلب بعض رقم هوية ولي الأمر وكذلك بعض بيانات الطالب، ومن ثم الضغط على كلمة التالي.

يتم كتابة كافة البيانات الخاصة بولي الأمر.

بعدها يتم اختيار كلمة المرور وإعادة كتابتها مرة أخري.

يقوم ولي الأمر بكتابة الجوال الخاص به، وكذلك البريد الإلكتروني.

الضغط على كلمة تسجيل، ومن ثم يتم البدء في تسجيل بيانات الطفل كاملة وحفظ البيانات.

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