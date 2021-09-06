التعليم العالي : نتائج القبول الموحد نهاية الشهر الجاري

دوت الخليج :- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أن نتائج القبول الموحد ستعلن في نهاية شهر أيلول الجاري أو أول يومين من مطلع شهر تشرين الأول المقبل، كأبعد تقدير.

وأوضح مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم، أن وحدة تنسيق القبول الموحد تعمل الآن على فرز الطلبات وحصر الأعداد وتواصل العمل بشكل مكثف من أجل إعلان نتائج القبول الموحد في موعدها المعتاد، مشيرا إلى أن منحنى نتائج التوجيهي للعام الحالي ساعد في تفعيل مبدأ التمايز بين الطلبة.

وكانت الوزارة حددت بأن آخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2021 / 2022، الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم السبت الموافق 28 آب الماضي.

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