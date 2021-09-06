مجموعة السبع تدعو الرئيس التونسى لتشكيل حكومة سريعا

جدة - نرمين السيد - حثّ سفراء دول مجموعة السبع تونس على "سرعة العودة إلى نظام دستورى" يضطلع فيه برلمانٌ منتخبٌ "بدور بارز"، وذلك وفق بيان صادر عن سفارة بريطانيا الاثنين، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".





كما أكد السفراء فى بيانهم المشترك "الحاجة الماسّة لتعيين رئيس حكومة جديد حتّى يتسنّى تشكيل حكومة مقتدرة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التى تواجه تونس على الصعيدين الاقتصادى والصحى"، معتبرين أن ذلك من شأنه "أن يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المُقترَحة". كما شددوا على أنه "كلّما أسرع الرئيس قيس سعيد فى تحديد توجّه واضح بشأن سُبل المضى قدماً بشكل يستجيب لاحتياجات الشعب التونسى، تمكنت تونس من التركيز بشكل أسرع على معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التى تواجهها"، بحسب البيان. وجدد السفراء التزام مجموعة السبع المستمر بالشراكة مع تونس "وهى بصدد تطوير الهياكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة قصد الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسى حول تحقيق مستوى معيشى أفضل بالإضافة إلى إرساء حوكمة تتّسمُ بالنزاهة والفعالية والشفافية".

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