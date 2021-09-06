المجلس الرئاسى الليبى يعلن رسميا إطلاق مشروع المصالحة الوطنية

جدة - نرمين السيد - وقال المجلس الرئاسى الليبى، فى بيان له، نشره عبر موقع "فيسبوك" إن المنفى "هنأ أبناء الشعب الليبى، بهذه المناسبة"، مثمناً كافة الجهود التى بذلت فى سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه اليوم من مصالحة، فى إشارة إلى الإفراج على السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.

وبارك المنفى، للأمة الليبية، على انطلاق أولى خطوات المصالحة الوطنية التى قال إنها "تُمثل الرغبة الحقيقة لدى الجميع لطى الماضى وتجاوز الخلافات"، داعياً الليبين للالتفاف حول الوطن وبناء دولة المواطنة القانون.

وأكد أن "القرارات التى اتخذت ما كان لها أن تتخذ، لولا الرغبة الحقيقية والجادة، لدى الشعب الليبى من أجل طى صفحات الماضى المؤلمة، وتجاوز الخلافات، ونبذ الفرقة، وإيقاف نزيف الدماء، ووضع حد لمعاناته"، موجها الدعوة لكل الليبيين، للعمل معاً من أجل بناء وطن واحد، ترفرف عليه راية السلام.

وكان رئيس مجلس النواب الليبى، عقيلة صالح، أكد أنه لا حل للأزمة فى ليبيا إلا من خلال إجراء الانتخابات العامة عبر الاقتراع المباشر، لافتا إلى أنه لن يكون هناك مصالحة وطنية قبل انتخاب الرئيس الجديد فى ليبيا.

وقال عقيلة صالح، فى مؤتمر صحفى، مع وزير الخارجية المغربى، ناصر بوريطة، إن "مشكلة ليبيا لن تحل إلا بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية".