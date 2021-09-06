منفذو انقلاب غينيا يعتقلون قائد أركان الجيوش ومدير الشرطة

ونقل موقع "غينيا نيوز"، الاثنين، أنه تم عقب كلمة ألقاها قائد الانقلاب، مامادى دومبويا، خلال اجتماع مع وزير الدفاع، محمد ديانى، وقادة أركان الجيش الغينى فى قصر الشعب، تم اقتياد تراورى وكامارا إلى مقر الشرطة الوطنية، وأشار الموقع إلى أن الأسباب وراء هذه الخطة لم تتضح بعض.
وشهدت غينيا الأحد انقلابا عسكريا على السلطة قاده دومبويا، العقيد فى القوات الخاصة، الذى سبق أن خدم فى الفيلق الأجنبى الفرنسى وأعلن الأحد عبر خطاب تلفزيونى القبض على رئيس البلاد، ألفا كوندى، وحل البرلمان ووقف العمل بالدستور وإغلاق الحدود.
واستدعى دومبويا الاثنين وزراء وكبار المسؤولين الحكوميين فى أجهزة كوندى إلى اجتماع أعلن عدم حضوره "تمردا" ضد السلطة الجديدة التى أطلقت على نفسها اسم لجنة التجمع الوطنى والتنمية.
ووعد دومبويا بتشكيل حكومة وحدة فى بلاده وأكد أن كوناكرى ستفى بجميع التزاماتها فى قطاعى الاقتصاد والمناجم.
وأدى الانقلاب فى الدولة الواقعة فى غرب إفريقيا والتى تمتلك أكبر احتياطيات من البوكسيت فى العالم، وهو خام يستخدم فى إنتاج الألمنيوم، إلى ارتفاع أسعار المعدن إلى أعلى مستوى فى عشر سنوات بسبب مخاوف من زيادة تعطل الإمدادات، ولا يوجد ما يشير إلى مثل هذا الاضطراب حتى الآن.
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