ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار إيدا بأمريكا إلى 68 شخصًا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "إيدا" فى الولايات المتحدة 68 قتيلاً، ولا يزال بعض الضحايا فى عداد المفقودين فى مياه الفيضانات، كما أن هناك 600 ألف من سكان لويزيانا لا يزالون بدون كهرباء لمدة أسبوع الآن، حسبما ذكرت شبكة "سى بى إس" الأمريكية فى نسختها الالكترونية.





وضربت العاصفة من الفئة الرابعة أولاً جنوب شرقى الولايات المتحدة فى 29 أغسطس، مما أودى بحياة ما لا يقل عن 13 شخصًا فى لويزيانا، ثم انتقلت إلى الشمال الشرقى، وأطلقت العنان لفيضانات سريعة على الساحل الشرقى وأرسلت حالة الطوارئ إلى نيوجيرسى ونيويورك، حيث قتل 27 فى نيوجيرسى و17 فى نيويورك. وتشمل الولايات الأخرى المتضررة من الإعصار، ولاية بنسلفانيا إذ بلغ عدد الضحايا أربعة أشخاص من السكان، فيما تم تسجبل حالة وفاة واحدة على الأقل مؤكدة بكل ماريلاند وكونيتيكت، وفقًا للأرقام المحدثة يوم الأحد. كما تسبب إعصار إيدا فى شل إنتاج النفط والغاز الأمريكى فى خليج المكسيك وأدى إلى تسرب نفطى هائل فى الخليج تم اكتشافه فى صور الأقمار الصناعية.

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