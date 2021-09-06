عاجل- البرلمان العربى يدين الهجوم الإرهابى على كركوك شمال العراق

جدة - نرمين السيد - أدان البرلمان العربى الهجوم الإرهابى الجبان الذى استهدف موقعًا تابعًا لقوات الأمن العراقية فى محافظة كركوك شمال البلاد، ونتج عنه وفاة وإصابة عدد من أفراد الشرطة العراقية.





وأعرب البرلمان العربى عن تضامنه ووقوفه التام مع جمهورية العراق قيادةً وحكومةً وشعباً، فى حربها على الإرهاب وعلى الجماعات الإرهابية الضالة ومساندته فى كل ما تتخذه من إجراءات للتصدى لهذه التنظيمات المتطرفة التى تتبنى الفكر التخريبى وتتخذ من الخراب والدمار منهجاً لها، مؤكداً موقفه الثابت والداعم لأمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه، والتصدى لأية جهة تحاول المساس بأمنه وسيادته، أو التدخل فى شؤونه الداخلية. وتقدم البرلمان العربى بخالص تعازيه لحكومة العراق وشعبه، ولذوى ضحايا هذا الهجوم الغادر، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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