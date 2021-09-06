محمد بن سلمان يبحث مع ولى عهد أبو ظبى الأوضاع الإقليمية والدولية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
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