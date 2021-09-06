سجلت وزارة الصحة التركية، الاثنين، 20962 إصابة و271 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".
وأعلنت الوزارة ارتفاع الإصابات بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 20962، مقابل 20033 السبت و19391 الأحد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 6.519 مليون حالة.
وذكرت أنها رصدت 271 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقابل 278 السبت و269 الأحد، ليبلغ إجمالي ضحايا الجائحة في تركيا إلى 58377 شخصا.
كما أعلنت وزارة الصحة التركية شفاء 29327 مريضا لتصل حصيلة المتعافين إلى نحو 5.960 مليون شخص.
وتعتبر تركيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ18 من حيث عدد الوفيات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركيا تسجل 20962 إصابة و271 وفاة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.