الأن شهر سبتمبر صرف الدعم الريفي 1443هـ وطريقة التسجيل والشروط المطلوبة

الدعم الريفي 1443هـ ، هو واحد من اهم برامج التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية و نظرا لاقتراب الموعد المعلن لتلقي الدعم الريفي للمستحقين كثرت التساؤلات عن الوقت الفعلي لنزول الدعم حيث يتم استقبال الدعم علي حسابهم المدون والذي تم انشاؤه من خلال بوابة ريف الالكترونية وهذه البوابة يمكن من خلالها تسجيل بياناتك من أجل الحصول علي الدعم الريفي لعام 1443هـ.

الدعم الريفي لعام 1443هـ

يتم صرف الدعم الريفي وفقا لنظام المملكة العربية السعودية وهذا تبعا لنظام عمل البنوك العربية السعودية حيث تعمل علي صرف المبالغ المستحقه في اول يوم من الأشهر الميلادية وحتي اليوم العاشر ان لم يصادف اليوم الأول يوم اجازه رسمية مثل الجمعة فان صادف يوم اجازه يتم صرف القيمة المستحقة يوم الخميس بينما ان صادف يوم السبت فيتم صرف القيمة المستحقة يوم الأحد ويتم ايداع المبالغ المحددة في الحساب الخاص بالمواطنين والذي تم انشاؤه من خلال بوابة الريف الالكترونية .

الشروط المطلوبة للاستحقاق بدعم ريف

1- ان تكون حاملا للجنسية السعودية

2-ان تملك بطاقة تنقل سعودية

3- الحد الادني لعمر المتقدم لا يتجاوز عمر واحد وعشرون عاما

4- ان لا يكون الدخل الشهري للمواطن أكثر من ستة الاف ريال سعودي

5- يكون المتقدم للدعم الريفي ممن يعمل بأحد المهن الزراعية التي تم تحديدها من قبل البرنامج وقائم علي مباشرتها بنفسه

6-أن يكون المتقدم لطلب الاستحقاق من سكان المنطقة الإدارية التي يضمها الدعم.

7- عدم العمل بداخل اي قاع عام او قطاع خاص من قبل المتقدم للحصول علي الدعم .

8-الحصول علي الاوراق التي تثبت القدرة العقلية والبدنية لمزاولة المهنة

9-اتباع جميع الشروط والاجراءات الفنية وايضا الصحية المعلنة من قبل برنامج الدعم الريفي

10- الحصول علي حساب بنكي جاري باسم المقدم للدعم وان يكون مسجل بالمنصة الالكترونية

11- استلام العائلات المتقدمة للدعم الريفي من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على وثيقة العمل الحر .

12- عدم تعدي اجمالي أعداد البرامج المحدده للدعم المالي المباشر التي يستفيد منها المواطن الواحد اكثر من ثلاثة برامج

13-عدم تعدي مجموع مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا وهذا لجميع البرامج المستفاد منها .

14- تسليم الطلب من خلال المنصة الالكترونية بعد استكمال جميع الشروط المطلوبة .

التسجيل في برنامج الدعم الريفي

لانشاء حساب الدعم الريفي 1443هـ يجب عليك اجراء الخطوات التالية والتاكد من صحتها

1-الدخول علي الموقع الرسمي من خلال رابط بوابة الدعم الريفي

2-اضغط علي انشاء حساب جديد

3- تسجيل جميع البيانات المطلوبة بصورة صحيحة مع مراعاة دقة البيانات

4-سيتم استلام رساله نصية علي الهاتف الجوال المسجل

5-بعد استكمال البيانات يتم الدخول علي بوابة الدعم الريفي ومن ثم يتم تقديم طلب الحصول علي الدعم

6- بعد ذلك بتم مراجة الطلب من قبل الجهات المختصة الرد اما بالموافقة علي طلب الدعم او الرفض وفقا للشروط المعلنة .