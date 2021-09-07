تعرف على منصة إحسان الخيرية وكيفية تقديم طلب دعم سداد الدين

أطلقت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” منصة إحسان الرقمية ، لتقديم خدمات التبرعات الخيرية وأشارت “سدايا” الى ان المنصة ستحافظ على أماني وصول التبرعات لمستحقيها ، وفق تقنية رقمية عملت الهيئة على تمكينها تحت اشراف كوادر وطنية ، وذكرت الهيئة ان المنصة تعد احدث منتجاتها الرقمية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في سبيل تنظيم القطاع الخيري وتمكين دعمه مع تيسير إيصال التبرعات الى مستحقيها بطرق حديثة وامنة وموثوقة.

ونوه الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان عن إطلاق الهيئة للعديد من المنتجات قريبا بهدف الوصول للعمل الخيري إلى قمة أثره ، وتتعاون مع إحسان أكثر من 60 مؤسسة وجهة حكومية ، وتحاول الوصول إلى مائة ألف مستفيد خلال الأيام القليلة القادمة.

تقدم المنصة بعض الأعمال الخيرية للغارمين وكفالة الأيتام ودعم مساكن وسداد الديون للمحتاجين ، ونوفر لكم جميع ما يمكنكم أن تعرفوه عن منصة إحسان.

التواصل على القطاعات الغير ربحية كالجمعيات الخيرية وغيرها وزيادة تفعيل اثرها. تشجيع المواطنين على العمل الإنساني. التنسيق مع القطاع الحكومي لتوسيع مجال العمل الخيري. حث القطاع الخاص على المشاركة المجتمعية وإبراز مسئولية تجاه الوطن. إعادة الثقة في الأعمال الخيرية.

أهداف منصة إحسان للعمل الخيري

تقوم المنصة بتسهيل عملية التبرع في أي دولة في جميع الأوقات.

إعطاء مساحة كبيرة في مجالات التبرعات حيث تقوم بتغطية جوانب متنوعة من الأعمال الخيرية.

تلتزم المنصة ميثاق الشفافية في جميع عملياتها المالية والمتعلقة بالإدارة.

الاعتناء بكل متبرع وتقوم بمنحهم تقارير توضح فضل تبرعاتهم.

تتبع المنصة الذكاء الاصطناعي وتقوم باتباع أساليب حماية عالية.

اتاحة خدمة التبرع السريع وهي عبارة عن توفير الية سهلة للتبرع بشكل سريع بدون عمليات كثيرة.

مميزات منصة إحسان الخيرية

تقديم طلب دعم على منصة إحسان

يمكن تقديم طلب عبر الجمعيات الخيرية المختلفة ليتم عرض حالتك عبر منصة إحسان. يتم ذلك عن طريق الذكاء الاصطناعي حيث يقوم بفرز الحالات الأكثر احتياجاَ ، بعد التأكد من مصداقيتها ، تعرض المنصة المعلومات وتسمح للمتبرعين بتحديد قيمة التبرع وتستطيع من خلال المنصة عرض احتياجاتك من الأمثلة التالية:

طلب سداد المديونية. بناء مسكن للمحتاجين. مصروفات تعليمية. مشروعات تنموية. التبرع للغارمين من السجناء. العمليات الجراحية المختلفة. الإغاثات في الدول الفقيرة. كفالة الأيتام الرضع.

هذا وغيرها من الأعمال الخيرية المتنوعة التي تساعد المنصة في تمكين الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الوصول إليها ، وهذا هو الدور الرئيسي في منصة إحسان.

كم هو مستحق على الدين متى تم سداد الدفعة الأخيرة ومدى اقتراب موعد خصم الديون كم يمكنك أن تدفع بشكل واقعي لتسوية

عند تحديد المبلغ الذي ستقدمه لتسوية الديون ضع في اعتبارك:

هذا الجزء الأخير مهم، لأن تسوية الديون تتطلب عادةً دفع مبلغ مقطوع. قد يسمح لك بعض الدائنين بتقسيمها إلى دفعتين أو ثلاث دفعات في حالة الديون الكبيرة. لكن هذا لا يزال يعني أنك ستحتاج إلى وجود نقود في متناول اليد لتسوية الأمر.

عندما تكون مستعدًا لتقديم عرض، يمكنك الاتصال بالدائن عبر الهاتف أو كتابيًا. التمسك بالاتصال الكتابي، يعني أن لديك مسارًا ورقيًا إذا كان الدائن يعترض على شروط التسوية لاحقًا. كن مستعدًا لدائنك لتقديم عرض مضاد ولكن لا تسمح لنفسك بالاندفاع للموافقة على رقم لا يمكنك دفعه أو تشعر أنه غير معقول.

إحسان والحملة الوطنية للعمل الخيري

دُشنت حملة لتقديم التبرعات على منصة احسان باسم الحملة الوطنية للعمل الخيري ، جاءت أهداف الحملة لتوعية المواطنين بدور احسان الذي تلعبه في صالح خدمة العمل الخيري في المملكة خلال شهر رمضان ، عن طريق تشجيع الأفراد على التبرع عن طريق المنصة وتفعيل المسئولية الوطنية.

هذا وقد قام خادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان بن عبدالعزيز بالتبرع لصالح المنصة بمبلغ 20 مليون ريال سعودي ، وقامت عدة مؤسسات وطنية على رأسها البنوك الحكومية والخاصة بالتبرع من خلال احسان للعمل الخيري بمبالغ ضخمة ، ووصل إجمال التبرعات في منصة احسان إلى أكثر من 300 مليون ريال ووصل عدد المستفيدين الى نصف مليون مستفيد تقريبا خلال الشهر الكريم.