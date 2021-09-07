هنا صرف مكافأة الأعمال الممتازة بالكويت app.moe.edu.kw

صرف مكافأة الأعمال الممتازة الكويتت علن وزارة المواصلات في الكويت عن بدء تحديد موعد صرف مكافأة الأعمال الممتازة بالكويت للعاملين من جميع الفئات، وأعلنت الوزارة عن بدء صرف المكافآت بدءا من يوم الخميس المقبل، وسوف يتم بدء إجراءات الصرف والتحويل لحسابي الموظفين وذلك في خلال أسبوعين، وسوف يتم فتح باب التظلمات لصرف مكافأة الأعمال الممتازة في إدارة الشئون القانونية لمدة 60 يوم.

شروط الحصول على مكافأة الأعمال الممتازة بالكويت

يجب أن يكون على العامل بالقطاع الحكومي أن يكون قد مر خمس سنوات على الأقل في العمل للحصول على مكافأة الأعمال الممتازة.

يشترط أن يكون قد تم الحصول ارتقاء في مناصب العمل، وأيضا يجب أن يكون قد قدم على رأس عمله خدمات ومساهمات مهمة.

يشترط أن يكون الراغب في التسجيل للحصول على مكافآت الأعمال أن يكون مستمر في عمله باستمرار وليس قد تم الحصول على إجازات كثيرة.

الأشخاص الذين تم حصولهم على العطلات الرسمية والمشروع في وقت قريب يكون ليس لديهم حقهم في الحصول على تلك المكافأة الأعمال الممتازة.

يشترط أن يكن المتقدم له سجل وظيفي نظيف ليس فيه عقوبات وظيفية أو تأديبية.

خطوات التقديم على مكافأة الأعمال الممتازة بالكويت.

أولا عليك بالدخول على رابط الاستعلام للإداريين والمعلمين العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة.

ثم بعد ذلك قم بإدخال الرقم القومي للمتقدم على المكافأة.

ثم بعد ذلك عليك بالضغط علي كلمة “بحث”.

وبعد انتهاء التسجيل عليك بالدخول على الحساب الخاص بك بشكل مستمر وذلك للاستعلام عن موعد صرف المكافأة وتنزيل الموبايل في شئون العاملين على حسابهم البنكي الموجود بالقطاع الوظيفي الخاص بهم، و ترقبوا موعد الإعلان عن إتاحة تلك المبالغ النقدية، وفي حالة أن لم يتم الحصول على المكافأة يتيح تقديم تظلم، ونتابع معكم من خلال موقعنا ثقفني أهم تفاصيل تلك المكافآت الخاصة بجميع الأعمال الوظيفية بمنح منازل جديدة للمواطنين من خلال موقعنا وعبر الرابط الموضح للجميع في أعلى المقالة، حيث يتسائل العديد من المواطنين عن الرابط الرسمي المتاح للتسجيل في الأعمال الجديدة والذي يكون موضحا بأعلى المقالة.