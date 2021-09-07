الحضور كامل خطة العام وموعد بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022

رسميا الحضور كامل خطة العام الدراسي الجديد فتعرف علي موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022/2021. فبعد اجتماعات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وانعقاد بعض المؤتمرات الخاصة بالعام الدراسي المقبل والتي تدور حول أمكانية حضور الطلاب ومواعيد بدء الدراسة وموعد الأمتحانات وكذلك الأجازات النصف سنوية وأجازة أخر العام مما يعرف كل ذلك بخطة العام الدرسي الجديد وقد تم تحديد هذه الخطة بصورة دقيقة لتحقيق عام دراسي ناجح.

الحضور كامل وخطة العام بالمدارس للعام الجديد

قام الدكتور طارق شوقي بالتأكيد علي الحضور الكامل للعام الدراسي الجديد. وصرح بذلك التأكيد من خلال صفحته الرسمية علي موقع التواصل فيسبوك قائلا: أن الحضور سيكوم كاملا للطلاب أو المعلمين أو الأداريين باستثناء الحالات المرضية أو للضروري القصوي. والحصص الأونلاين والمصادر الرقمية فقط مكملين للعملية التعليمية ولكنها ليس بديلا الا في حالة ازدياد الوباء واللجوء الي الحالات القصوي.

مدة العام الدراسي 34 اسبوعا ليبدأ في يوم السبت الموافق 9 اكتوبر 2021 وينتهي في ويوم الخميس الموافق 16 يونيه 2022.

أيام الدراسة الفعلية بعد حذف كافة الأجازات الرسمية تنحصر في 93 يوما للترم الأول. و97 يوما ببترم الثاني.

ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم الحميس الموافق 13 يناير 2022.

تبدأ امتحانات الترم الأول لصفوف النقل وكذلك الشهادة الأعدادية في يوم السبت الموافق 15 يناير 2022.

مدة أجازة نصف العام الدراسي اسبوعين لتبدأ في السبت 5 فبراير 2022. وتنتهي الخميس 17 فبراير 2022.

بداية الترم الثاني يوم السبت الموافق 19 فبراير وينتهي الخميس 9 يونيه 2022.

امتحانات اخر العام لصفوف النقل والشهادة الأعدادية أيضا تبدأ يوم السبت 7 مايو 2022.

تبدأ أمتحانات الثانوية العامة لعام 2022 تبدأ يوم السبت الموافق 11 يونيه 2022.

بداية الأمتحانات النظرية للدبلومة الفنية في يوم السبت الموافق 21 مايو 2022.

أما الأمتحانات العملية للدبلومة الفنية تبدأ في السبت 11 يونيه 2022.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022الرد علي أشاعة زيادة مصروفات العام الجديد

رد وزير التربية والتعليم بصورة واضحة علي اشاعه زيادة المصروفات الدراسية لهذا العام بنسبة 3 % تحصل لصالح صندوق تطور التعليم المصري. قائلا أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة. فهذه النسبة من المصروفات يتم تحصيلها من المدراس الخاصة بموجب قرار وزاري رقم 319 لعام 1998 منذ عام 1998. وصدرت أحكام تقضي بضرورة وضع قانون لفرض هذه الرسوم وقد بدأ تحصيلها من المدارس الدولية ابتداءا من 2011 بموجب القرار الوزاري رقم 235 لعام 20211. وأوضح الدكتور طارق شوقي أن هذه النسبة يتم خصمها من مصروفات المدرسة ولا يجوز تحصيلها بالزيادة من أولياء الأمور أو رفع المصروفات.