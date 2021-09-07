تردد بي إن سبورت bein sports المفتوحة نايل سات، حيث يعتبر هذا التردد من الترددات الهامة لدي عدد كبير من محبي مشاهدة مباريات كرة القدم في أي مكان، ويعتبر هذا التردد من الترددات المفتوحة والغير المشفرة من خلال الأقمار الصناعية يوتلسات ونايل سات والقمر الصناعي سهيل سات وعرب سات أيضاً، وتمتلك القناة مجموعة قنوات بي إن سبورت يمكن مشاهدتها مجاناً بدون دفع اشتراك شهري، وتحظي قنوات bein sport بنسبة متابعة كبيرة وعالية بجميع دول العالم وبشكل خاص في الدول العربية، فهي من أحد القنوات الرياضية التي تقوم بتغطية مميزة وحصرية لأهم ومعظم البطولات العالمية المحلية والقارية، وفيما يلي تفاصيل استقبال تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة.

ترددات بي إن سبورت bein sports نايل سات

من خلال ترددات القناة تضم القناة ما يقرب من 60 قناة حصرية مختلفة البث، وتضم القناة قنوات خاصة بالأفلام والبرامج الرياضية الترفيهية العالمية، وتضم القناة عدد مميز من المعلقين الرياضين من أجل تقديم المباريات بعدة لغات مثل اللغة العربية والانجليزية والفرنسية والأسبانية، وتقوم القناة بتحديث الترددات الخاصة بها من أجل بث الترددات الخاصة بجودة عالية لضمان حصول المشاهد علي مشاهدة ممتعة دون انقطاع أو تشويش من مصدر البث.

وقد أجابت مجموعة قنوات bein sports من خلال حسابها الرسمي علي توتير بأن باقة القنوات المجانية الخاصة بها يتم تنزيلها يدوياً، حيث يتم تحديث ترددات قنوات بين سبورت بصورة يدوية دون التنزيل التلقائي، حيث يجب علي كل مشاهد أن يقوم بتنزيل التردد الجديد للقناة بصورة يدوية من خلال الرسيفر الخاص بكل شخص.

تردد قناة بين سبورت المجانية علي الأقمار الصناعية المختلفة

يمكن لجميع المشاهدين استقبال تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمجانية من خلال جودة SD وكذلك من خلال جودة hd بضبط الترددات التالية علي تردد قناة بين سبورت Bein sport المجانية نايل سات وسهيل سات وبدر سات، على الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات NileSat

التردد: 11052، الاستقطاب: أفقي h، معامل الترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد أخر: 11054، الاستقطاب: أفقي h، معدل ترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

القمر الصناعي: سهيل سات وبدر

التردد: 11566.

الاستقطاب: أفقي h.

معدل ترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.